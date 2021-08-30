Украина хотела бы получить от США такой же объем помощи, как Афганистан – Financial Times
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Украина заинтересована получать от США такую же военную и финансовую помощь, как та что ранее была предоставлена Афганистану. Такое мнение высказали газете Financial Times люди, близкие к Президенту Владимиру Зеленскому, передает УНН.
Цитата
“Мы не Афганистан, мы не „failed state“ (с англ. несостоявшееся государство — ред.), мы боремся за свою независимость и суверенитет... Безопасность превыше всего. Мы сделали для безопасности в Европе больше, чем многие другие страны”, — заявил в комментарии изданию советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Тимофей Милованов.
Детали
Как сообщает издание, ссылаясь на источники, знакомые с программой визита Зеленского в Белый дом, Президент будет настаивать на значительном увеличении военной помощи и выпуске гарантированных США облигаций, чтобы помочь восстановить инфраструктуру страны и перезагрузить экономику.
“Было бы логично предоставить Украине такой же уровень военной и финансовой поддержки, которую получал Афганистан, поскольку мы — жизнеспособное государство, готовое к борьбе и имеющее либерально-демократические ценности”, — сказал Finantial Times советник Зеленского.
“Вашингтону пора осознать, что Украине нужны десятки миллиардов долларов помощи, если она хочет пережить российскую угрозу в долгосрочной перспективе”, — добавил собеседник FT.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский едет в США с рабочим визитом, который начнется во вторник, 31 августа. Первым делом Глава государства посетит Вашингтон.
Ранее стало известно, что встречу Зеленского и президента США Джо Байдена, которая должна была состояться 31 августа, перенесли на 1 сентября.
По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, из уже запланированного в Вашингтоне — встреча президентов Украины и США в Белом доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств, а также два важных публичные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.
Маркарова отметила, что в Вашингтоне президент будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, затем посетит Калифорнию.