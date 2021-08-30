Украина - не Афганистан: Зеленский может рассчитывать на бенефит, если сможет доказать это Байдену

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Если во время визита в США руководству Украины удастся объяснить американским партнерам, что инвестиции в Украину, в отличие от Афганистана, дадут реальные результаты, - это сможет сыграть серьезную роль в улучшении обороноспособности нашего государства. Такое мнение в беседе с УНН высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Визит Зеленского в Вашингтон на фоне "афганского кризиса"

По мнению собеседника УНН, акценты предстоящей встречи президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена не сместятся, несмотря на обострение ситуации безопасности в Афганистане, которую мир наблюдает сегодня.

"У нас своя повестка дня. Безусловно, на нее могут повлиять события в Афганистане, но это - одна история, а у нас - совсем другая, поэтому я думаю, что принципиальных изменений ни в повестке дня, ни в обсуждении не произойдет. У нас есть четко определенные приоритеты, которые нам надо обсудить в Вашингтоне, и они безотносительные к тому, что происходит в Афганистане или в другой точке мира", - отметил Огрызко.

Фокус на обороноспособность

Так, ранее в СМИ прозвучала мысль о том, что Украина могла бы получать от США такую же военную и финансовую помощь, как и ранее была предоставлена Афганистану. УНН поинтересовался, нужно ли Украине в этом контексте взять на себя инициативу.

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Бывший министр на это отметил, что прямых параллелей здесь проводить нельзя, ведь то, что произошло в Афганистане, и то, что происходит в Украине - это "разные вещи".

"Мы не были источником терроризма, мы не взрывали "близнецов" в Нью-Йорке, и не занимались наркотрафиком. Поэтому здесь у американцев совершенно разные были цели", - отмечает Огрызко.

"Но, логика в этом мнении есть. И если нашему руководству удалось бы по меньшей мере объяснить американским партнерам, что инвестирование в Украину, в отличие от Афганистана, даст реальные результаты, и там не надо говорить о десятках миллиардов долларов, там надо говорить об отдельных миллиардах (хотя это значительно больше, чем мы сейчас получаем), но я думаю, что если бы это удалось, то это серьезно поменяло бы в нашу сторону ситуацию, в первую очередь с обороноспособностью", - добавляет дипломат.

Он отметил, что Украине не хватает еще очень много для того, чтобы минимум в Черном и Азовском море противодействовать российской агрессии.

"Ну и противовоздушная оборона, авиация и т.д. - это те вещи, которые являются еще довольно слабой цепочкой. Поэтому в случае, если удалось бы хотя бы договориться о нескольких миллиардах помощи и сразу, то это можно было бы превратить в очень серьезный, практический позитив в сфере обороны. Это могло бы принципиально изменить ситуацию в нашу пользу в плане военно-морских сил и противовоздушной обороны", - считает собеседник.

Шансы на крутое двустороннее соглашение - есть

Огрызко напомнил, что еще в 2008 году во время переговоров с бывшим Госсекретарем США Кондолизой Райс поднимал вопрос о заключении двусторонней сделки по безопасности.

Однако, по его словам, в то время достичь этого не удалось, потому что Запад "все еще верил в то, что Россию можно каким-то образом сделать демократической, цивилизованной".

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Теперь, по мнению министра, к партнерам приходит понимание того, что "это - нереально".

"Поэтому сейчас шансов больше. Или это сразу может быть трансформируемым в соглашение - было бы прекрасно, конечно. Но, поверьте, я думаю, что это еще, возможно, не тот момент, когда это стало бы реальностью. Но к этому надо идти. Пока мы не в НАТО, надо иметь гарантии хотя бы нескольких стран, таких как США, Великобритания, которые могли бы нам реально обеспечить безопасность и поставить перед Путиным высокий барьер", - сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский едет в США с рабочим визитом, который начнется во вторник, 31 августа. Прежде всего Глава государства посетит Вашингтон.

Ранее стало известно, что встречу Зеленского и президента США Джо Байдена, которая должна была состояться 31 августа, перенесли на 1 сентября.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, с уже запланированного в Вашингтоне - встреча президентов Украины и США в Белом доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

Маркарова отметила, что в Вашингтоне президент будет находиться два дня - 31 августа и 1 сентября, затем посетит Калифорнию.

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