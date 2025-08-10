Україну охопить похолодання та штормовий вітер: прогноз погоди 11 серпня
Київ • УНН
11 серпня в Україні очікується зниження температури до +21+27 градусів, на півдні до +32. Пройдуть дощі та грози, прогнозується сильний північно-західний вітер.
У понеділок, 11 серпня, значна частина території України опиниться у тиловій частині холодного атмосферного фронту. Температура на заході, півночі, у центральній частині і навіть на сході України знизиться на кілька градусів і становитиме +21+27 градусів, на сході місцями до +29 градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Деталі
На півдні України 11-го серпня очікується температура повітря +29+32 градуси. Найближчої ночі і рано вранці дощі і грози пройдуть на заході, півночі, а також у центральних областях.
Вдень 11 серпня в Україні переважно без опадів, однак у лівобережній частині можливі локальні грозові дощі.
Увечері 10 серпня грозові дощі пройдуть у західних областях.
Завтра в більшості областей України буде сильний вітер північно-західного походження із подекуди штормовими поривами. Лише в західних областях вітер слабший, помірний. У Києві 11-го серпня температура повітря знизиться і становитиме протягом дня +22+24 градуси. Найближчої ночі у столиці пройде дощ із грозою, завтра вдень - знову сухо та сонячно
