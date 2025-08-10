$41.460.00
10 серпня, 08:18 • 11936 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 51755 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 131676 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 101854 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 275325 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 156171 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 335860 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 306639 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107100 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149814 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Україну охопить похолодання та штормовий вітер: прогноз погоди 11 серпня

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

11 серпня в Україні очікується зниження температури до +21+27 градусів, на півдні до +32. Пройдуть дощі та грози, прогнозується сильний північно-західний вітер.

Україну охопить похолодання та штормовий вітер: прогноз погоди 11 серпня

У понеділок, 11 серпня, значна частина території України опиниться у тиловій частині холодного атмосферного фронту. Температура на заході, півночі, у центральній частині і навіть на сході України знизиться на кілька градусів і становитиме +21+27 градусів, на сході місцями до +29 градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

На півдні України 11-го серпня очікується температура повітря +29+32 градуси. Найближчої ночі і рано вранці дощі і грози пройдуть на заході, півночі, а також у центральних областях.

Вдень 11 серпня в Україні переважно без опадів, однак у лівобережній частині можливі локальні грозові дощі.

Увечері 10 серпня грозові дощі пройдуть у західних областях.

Завтра в більшості областей України буде сильний вітер північно-західного походження із подекуди штормовими поривами. Лише в західних областях вітер слабший, помірний. У Києві 11-го серпня температура повітря знизиться і становитиме протягом дня +22+24 градуси. Найближчої ночі у столиці пройде дощ із грозою, завтра вдень - знову сухо та сонячно 

– повідомила Діденко.

Антициклон Ines принесе в Україну переважно суху та сонячну погоду - синоптик08.08.25, 11:49 • 2022 перегляди

Євген Устименко

Погода та довкілля
Україна
Київ