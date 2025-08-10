Украину охватит похолодание и штормовой ветер: прогноз погоды на 11 августа

В понедельник, 11 августа, значительная часть территории Украины окажется в тыловой части холодного атмосферного фронта. Температура на западе, севере, в центральной части и даже на востоке Украины снизится на несколько градусов и составит +21+27 градусов, на востоке местами до +29 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

На юге Украины 11 августа ожидается температура воздуха +29+32 градуса. Ближайшей ночью и рано утром дожди и грозы пройдут на западе, севере, а также в центральных областях.

Днем 11 августа в Украине преимущественно без осадков, однако в левобережной части возможны локальные грозовые дожди.

Вечером 10 августа грозовые дожди пройдут в западных областях.

Завтра в большинстве областей Украины будет сильный ветер северо-западного происхождения с местами штормовыми порывами. Только в западных областях ветер слабее, умеренный. В Киеве 11 августа температура воздуха снизится и составит в течение дня +22+24 градуса. Ближайшей ночью в столице пройдет дождь с грозой, завтра днем - снова сухо и солнечно