10 августа, 08:18 • 11944 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 51776 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 131693 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 101870 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 275337 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 156172 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 335876 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 306648 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107101 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149814 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Украину охватит похолодание и штормовой ветер: прогноз погоды на 11 августа

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

11 августа в Украине ожидается снижение температуры до +21+27 градусов, на юге до +32. Пройдут дожди и грозы, прогнозируется сильный северо-западный ветер.

Украину охватит похолодание и штормовой ветер: прогноз погоды на 11 августа

В понедельник, 11 августа, значительная часть территории Украины окажется в тыловой части холодного атмосферного фронта. Температура на западе, севере, в центральной части и даже на востоке Украины снизится на несколько градусов и составит +21+27 градусов, на востоке местами до +29 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

На юге Украины 11 августа ожидается температура воздуха +29+32 градуса. Ближайшей ночью и рано утром дожди и грозы пройдут на западе, севере, а также в центральных областях.

Днем 11 августа в Украине преимущественно без осадков, однако в левобережной части возможны локальные грозовые дожди.

Вечером 10 августа грозовые дожди пройдут в западных областях.

Завтра в большинстве областей Украины будет сильный ветер северо-западного происхождения с местами штормовыми порывами. Только в западных областях ветер слабее, умеренный. В Киеве 11 августа температура воздуха снизится и составит в течение дня +22+24 градуса. Ближайшей ночью в столице пройдет дождь с грозой, завтра днем - снова сухо и солнечно 

– сообщила Диденко.

Антициклон Ines принесет в Украину преимущественно сухую и солнечную погоду - синоптик08.08.2025, 11:49 • 2022 просмотра

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Украина
Киев