Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 37497 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 41494 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 38183 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 24255 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 48959 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 32924 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 32742 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26020 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25376 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14416 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
У Варшаві перед посольством рф влаштували акцію солідарності до Дня Державного Прапора УкраїниPhoto23 серпня, 19:04 • 3094 перегляди
Сили оборони зупинили наступ росіян на Донеччині та взяли у полон 16 військових - ГУРVideo23 серпня, 20:20 • 4294 перегляди
86 років з дня підписання пакту Молотова-Ріббентропа: Україна закликає світ не повторювати помилок минулого23 серпня, 20:47 • 4570 перегляди
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto00:24 • 6284 перегляди
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW02:03 • 5582 перегляди
Україну накриють короткочасні дощі та грози: яка погода очікується в День Незалежності

Київ • УНН

 • 184 перегляди

У неділю, 24 серпня, на більшості території України очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря становитиме 21-26°, на заході та півночі 15-20°.

Україну накриють короткочасні дощі та грози: яка погода очікується в День Незалежності

У неділю, 24 серпня, на більшості території України буде переважно хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім сходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 21-26°, у західних та північних областях 15-20°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря - 18-20°.

День Незалежності України та День падаючої зірки: що ще відзначають 24 серпня24.08.25, 06:30 • 532 перегляди

Вероніка Марченко

Погода та довкілля
Україна
Київ