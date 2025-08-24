Україну накриють короткочасні дощі та грози: яка погода очікується в День Незалежності
Київ • УНН
У неділю, 24 серпня, на більшості території України очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря становитиме 21-26°, на заході та півночі 15-20°.
У неділю, 24 серпня, на більшості території України буде переважно хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім сходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 21-26°, у західних та північних областях 15-20°
У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря - 18-20°.
День Незалежності України та День падаючої зірки: що ще відзначають 24 серпня24.08.25, 06:30 • 532 перегляди