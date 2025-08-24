$41.220.00
Украину накроют кратковременные дожди и грозы: какая погода ожидается в воскресенье

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В воскресенье, 24 августа, на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха составит 21-26°, на западе и севере 15-20°.

Украину накроют кратковременные дожди и грозы: какая погода ожидается в воскресенье

В воскресенье, 24 августа, на большей части территории Украины будет преимущественно облачно, прогнозируются кратковременные дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, ночью в западных и восточных областях будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, на юге и юго-востоке страны до 17°; днем 21-26°, в западных и северных областях 15-20°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха - 15-20°. 

Вероника Марченко

Погода и окружающая среда
Украина
Киев