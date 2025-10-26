Україну накриють дощі, в Карпатах мокрий сніг: прогноз на 26 жовтня
Київ • УНН
26 жовтня на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень пройдуть дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг.
У неділю, 26 жовтня, на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім сходу, пройдуть невеликі, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура 8-13°; на півдні країни 12-17°. В Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ; температура вдень 1-6° тепла
У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура 10-12°.
