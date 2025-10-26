Україну накриють дощі, в Карпатах мокрий сніг: прогноз на 26 жовтня

$41.900.00
25 жовтня, 19:33 • 23282 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 50835 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 48934 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 45554 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 65053 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 26127 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 22405 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 34059 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 50285 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 38867 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Популярнi новини
Добив HIMARS: українські військові відбили наступ ворога на Донеччині, окупанти застрягли у болотіVideo25 жовтня, 20:58 • 21843 перегляди
Артилеристи показали взяття в полон диверсанта, який мав проводити ворожі ДРГ у КостянтинівкуVideo25 жовтня, 23:35 • 21727 перегляди
"Кордони росії ніде не закінчуються": посланець путіна привіз у США цукерки з цитатами диктатораPhoto02:19 • 23671 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 26 осіб, серед них багато дітей02:41 • 24892 перегляди
Нічна атака на Київ: троє загиблих, десятки постраждалихPhoto05:24 • 8370 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 40491 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 65054 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 53876 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 75239 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 71635 перегляди
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 22492 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 28137 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 29243 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 30549 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 33338 перегляди
Україну накриють дощі, в Карпатах мокрий сніг: прогноз на 26 жовтня

Київ • УНН

 • 1650 перегляди

26 жовтня на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень пройдуть дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг.

Україну накриють дощі, в Карпатах мокрий сніг: прогноз на 26 жовтня

У неділю, 26 жовтня, на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім сходу, пройдуть невеликі, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура 8-13°; на півдні країни 12-17°. В Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ; температура вдень 1-6° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура 10-12°.

День автомобіліста і дорожника, Свято приємних несподіванок, День свекрухи та тещі: свята 26 жовтня26.10.25, 06:30 • 1712 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Карпати
Україна