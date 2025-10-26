Украину накроют дожди, в Карпатах мокрый снег: прогноз на 26 октября
Киев • УНН
26 октября на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег.
В воскресенье, 26 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине, кроме востока, пройдут небольшие, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренные дожди.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура 8-13°; на юге страны 12-17°. В Карпатах небольшой мокрый снег и дождь; температура днем 1-6° тепла
В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура 10-12°.
