Украину накроют дожди, в Карпатах мокрый снег: прогноз на 26 октября

25 октября, 19:33 • 22530 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 49272 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 47647 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 44335 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 63079 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 25898 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 22262 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 34031 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 50254 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 38856 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Посланник Путина назвал удары по детским садам "несчастными случаями", отрицая атаки РФ на гражданские объекты25 октября, 20:29 • 19988 просмотра
Добил HIMARS: украинские военные отбили наступление врага в Донецкой области, оккупанты застряли в болотеVideo25 октября, 20:58 • 20752 просмотра
Артиллеристы показали взятие в плен диверсанта, который должен был проводить вражеские ДРГ в КонстантиновкуVideo25 октября, 23:35 • 20638 просмотра
"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатораPhoto02:19 • 22177 просмотра
Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей02:41 • 23712 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 39380 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 63144 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 52853 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 74245 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 70580 просмотра
Дональд Трамп
Александр Сырский
Тайсон Фьюри
Александр Усик
Бриджит Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Белый дом
Китай
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 21843 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 27533 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 28685 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 30033 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 32837 просмотра
Техника
Фокс Ньюс
Отопление
Truth Social
Холм

Украину накроют дожди, в Карпатах мокрый снег: прогноз на 26 октября

Киев • УНН

 • 1502 просмотра

26 октября на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег.

Украину накроют дожди, в Карпатах мокрый снег: прогноз на 26 октября

В воскресенье, 26 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в Украине, кроме востока, пройдут небольшие, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренные дожди.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура 8-13°; на юге страны 12-17°. В Карпатах небольшой мокрый снег и дождь; температура днем 1-6° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура 10-12°.

