Україну накриють дощі та тумани: прогноз погоди на 12 листопада
Київ • УНН
12 листопада в Україні очікується похмура погода з дощами, а на південному сході вранці можливі тумани. Температура вдень становитиме 5-10°, на півдні та сході 8-13°.
У середу, 12 листопада, на більшості території України очікується похмура погода з дощами, у південно-східній частині вранці – ще й із туманами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, над Україною затримається волога повітряна маса, прогрівання повітря вдень буде незначним.
Хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. Вранці у південно-східних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 5-10°, на півдні та сході 8-13°
У Києві та області у середу буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря - 6-8°.
Тиждень завершення, усвідомлення й тихої опори: астропрогноз на 10-16 листопада09.11.25, 10:34 • 77456 переглядiв