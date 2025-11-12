Украину накроют дожди и туманы: прогноз погоды на 12 ноября
Киев • УНН
12 ноября в Украине ожидается пасмурная погода с дождями, а на юго-востоке утром возможны туманы. Температура днем составит 5-10°, на юге и востоке 8-13°.
В среду, 12 ноября, на большей части территории Украины ожидается пасмурная погода с дождями, в юго-восточной части утром – еще и с туманами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, над Украиной задержится влажная воздушная масса, прогревание воздуха днем будет незначительным.
Облачно с прояснениями. Небольшие дожди. Утром в юго-восточных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 5-10°, на юге и востоке 8-13°
В Киеве и области в среду будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха - 6-8°.
