11 ноября, 19:55 • 14373 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 35982 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 41384 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 62362 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 38706 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 55596 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 45908 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 23338 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 25191 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 26520 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Украину накроют дожди и туманы: прогноз погоды на 12 ноября

Киев • УНН

 • 290 просмотра

12 ноября в Украине ожидается пасмурная погода с дождями, а на юго-востоке утром возможны туманы. Температура днем составит 5-10°, на юге и востоке 8-13°.

Украину накроют дожди и туманы: прогноз погоды на 12 ноября

В среду, 12 ноября, на большей части территории Украины ожидается пасмурная погода с дождями, в юго-восточной части утром – еще и с туманами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, над Украиной задержится влажная воздушная масса, прогревание воздуха днем будет незначительным.

Облачно с прояснениями. Небольшие дожди. Утром в юго-восточных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 5-10°, на юге и востоке 8-13°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха - 6-8°.

Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября09.11.25, 10:34 • 77371 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина