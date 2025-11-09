ukenru
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября

Киев • УНН

 • 6996 просмотра

Профессиональный астролог Ксения Базиленко рассказала о влиянии ретроградного Меркурия и убывающей энергии недели на события 10-16 ноября. Этот период благоприятен для завершения дел и переосмысления, но не для новых начинаний.

Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября

Энергия недели спадает - самое время доделывать начатое, закрывать гештальты, расчищать пространство и мысли. Новые крупные старты лучше отложить: они потребуют большей поддержки, чем сейчас дает небо. Что именно нас ждет – специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Лунные подсказки недели

Понедельник, 10 ноября (середина дня): короткое "окно" ясности и эмоционального подъема – уместно доделать важное.

Ночь с понедельника на вторник 10-11, и с пятницы на субботу, 14-15 ноября: напряженный фон, возможны тревожность, срывы планов – берегите нервы и сон.

Как улучшить сон: 9 привычек, которые действительно помогут03.11.2025, 18:21 • 3710 просмотров

Суббота, 15 ноября: сильный эмоциональный подъем и шанс на приятные, даже неожиданные возможности (легче договориться, навести порядок, закрыть "висячие" вопросы).

Ретроградный Меркурий: что это и как с пользой пройти

Когда: с 9 по 29 ноября Меркурий в ретроградном движении. До 18 ноября он движется назад в знаке Стрельца, поэтому поднимаются темы международных дел, обучения, эмиграции, дальних поездок, мировоззрения. После 18-го на обратном пути Меркурий зайдет в Скорпион – и мы захотим копнуть вглубь, разобраться до сути.

В эти дни хорошо:

  • завершать старые дела, редактировать, доделывать, шлифовать;
    • возвращаться к отложенным темам, курсам, документам;
      • восстанавливать контакты с людьми, с которыми давно не общались;
        • проверять детали, делать аудит, уточнять договоренности;
          • осуществлять короткие “тестовые” шаги вместо громких стартов.

            Чего не стоит делать во время ретроградного Меркурия:

            • не подписывать ключевые соглашения “вслепую” и не фиксировать долгосрочные обязательства без двойной проверки;
              • не покупать важную технику, гаджеты, авто (если можно – отложите на период после 29.11);
                • не планировать сложные перелеты/дальние маршруты без запаса времени и плана “Б”;
                  • не разжигать конфликты: споры, которые вспыхнут сейчас, могут затянуться. Лучше – пауза, переформулировка, возвращение к теме позже;
                    • не спешить: спешка – это ошибки в переписке, цифрах, датах, билетах, адресах.

                      Большая опора недели: медленные планеты держат каркас

                      Параллельно на небе работает гармоничный "каркас" между медленными планетами (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Он не обещает мгновенных чудес, зато постепенно стабилизирует фон:

                      на мировом уровне это способствует структурным договоренностям, выравниванию стратегических процессов, новым правилам/законам, которые готовили долго;

                      на личном уровне – это внутренняя опора: спокойная дисциплина, здоровый практический расчет, способность строить планы "в долгую".

                      Итог недели (10–16 ноября 2025 года)

                      Эту неделю можно назвать временем осознанных решений и внутреннего очищения. Мир вокруг нас замедляется – Луна идет на убыль, а Меркурий, двигаясь назад, будто призывает каждого из нас оглянуться и переосмыслить путь, по которому мы идем.

                      Главная задача этой недели – не бежать вперед, а разобраться с тем, что уже есть.

                      Стоит завершить старые дела, привести в порядок мысли, документы, пространство. Это время для восстановления, пересмотра планов, анализа прошлого опыта. Не спешите – судьба сама подскажет, что стоит оставить, а что отпустить.

                      Гармоничная конфигурация между большими планетами (энергиями стабильности, мудрости, веры и обновления) создает фундамент спокойствия и уверенности. Несмотря на хаос и внешние вызовы, в глубине все выравнивается. То, что сегодня кажется остановкой – на самом деле новый старт, просто с другой точки.

                      Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса07.04.2025, 11:51 • 172114 просмотров

                      Избегайте лишних споров, не тратьте силы на мелочи. Эта неделя не для борьбы – она для восстановления, для понимания, кто вы есть, и куда действительно хотите двигаться.

                      Овен

                      Неделя глубоких процессов и важных решений. Все, что скрывалось внутри, выходит наружу. Займитесь своими эмоциями, не бойтесь честно смотреть правде в глаза. В это время вы можете избавиться от старых страхов и начать действовать увереннее.

                      Телец

                      Полнолуние прошлой недели оставило сильный эмоциональный отпечаток. Теперь вы чувствуете, как меняется ваше отношение к людям. В центре внимания – партнерство, любовь, договоренности. Важно не настаивать, а искать гармонию.

                      Близнецы

                      Рабочие вопросы сейчас требуют концентрации.

                      Вас могут заваливать делами, и придется взять все под контроль. Но именно сейчас можно найти новую систему, упорядочить хаос и повысить свой уровень профессионализма.

                      Рак

                      Наступает время вдохновения, креатива, творческих идей. Ваши чувства глубоки, но старайтесь не драматизировать. Вместо этого создавайте красоту – рисуйте, готовьте, делитесь добром. И тогда энергия недели будет работать на вас.

                      Лев

                      Семья, дом, уют – главные темы недели. Могут всплыть вопросы прошлого или давние обиды. Главное – не выяснять, кто прав, а найти общий язык. Хорошо наводить порядок в доме, освобождая пространство от старого.

                      Дева

                      Неделя активного общения. Вы можете получить важную информацию, письмо или приглашение. Но проверяйте детали – в период ретроградности есть риск недоразумений. Говорите мягко, но четко – ваш голос сейчас имеет силу.

                      Весы

                      Фокус на финансах и самодостаточности. Все, что связано с деньгами, стабильностью, может потребовать пересмотра. Не спешите покупать, вместо этого наведите порядок в счетах. Отличный момент, чтобы осознать свою истинную ценность.

                      Скорпион

                      Солнце в вашем знаке дарит глубину и силу. Но эмоции могут быть взрывными – научитесь управлять ими. Это неделя обновления, когда можно кардинально изменить что-то в себе. Не боритесь с чувствами – проживите их с мудростью.

                      Стрелец

                      Период замедления. Вселенная намекает, что пора передохнуть, побыть наедине, разобраться с внутренними вопросами. Сны могут быть вещими. Не спешите, просто доверьтесь процессу.

                      Козерог

                      Друзья, совместные проекты, идеи будущего – это ваше поле активности. Но не распыляйтесь. Выберите главное и двигайтесь туда. Может появиться человек, который поможет реализовать давнюю мечту.

                      Водолей

                      Вы на виду. На вас смотрят, вас оценивают. Не время для спешки – все должно быть продумано. Если хотите сделать шаг вперед в карьере или социальном статусе, делайте это с достоинством и уверенностью.

                      Рыбы

                      Отличный период для обучения, духовного развития, путешествий или планов на будущее. Могут вернуться темы, которые когда-то остались незавершенными. Не бойтесь начать снова – теперь у вас больше мудрости.

                      Павел Башинский

                      Павел Башинский

