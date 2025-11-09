Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября

Энергия недели спадает - самое время доделывать начатое, закрывать гештальты, расчищать пространство и мысли. Новые крупные старты лучше отложить: они потребуют большей поддержки, чем сейчас дает небо. Что именно нас ждет – специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Лунные подсказки недели

Понедельник, 10 ноября (середина дня): короткое "окно" ясности и эмоционального подъема – уместно доделать важное.

Ночь с понедельника на вторник 10-11, и с пятницы на субботу, 14-15 ноября: напряженный фон, возможны тревожность, срывы планов – берегите нервы и сон.

Суббота, 15 ноября: сильный эмоциональный подъем и шанс на приятные, даже неожиданные возможности (легче договориться, навести порядок, закрыть "висячие" вопросы).

Когда: с 9 по 29 ноября Меркурий в ретроградном движении. До 18 ноября он движется назад в знаке Стрельца, поэтому поднимаются темы международных дел, обучения, эмиграции, дальних поездок, мировоззрения. После 18-го на обратном пути Меркурий зайдет в Скорпион – и мы захотим копнуть вглубь, разобраться до сути.

В эти дни хорошо:

завершать старые дела, редактировать, доделывать, шлифовать;

возвращаться к отложенным темам, курсам, документам;

восстанавливать контакты с людьми, с которыми давно не общались;

проверять детали, делать аудит, уточнять договоренности;

осуществлять короткие “тестовые” шаги вместо громких стартов.

Чего не стоит делать во время ретроградного Меркурия:

не подписывать ключевые соглашения “вслепую” и не фиксировать долгосрочные обязательства без двойной проверки;

не покупать важную технику, гаджеты, авто (если можно – отложите на период после 29.11);

не планировать сложные перелеты/дальние маршруты без запаса времени и плана “Б”;

не разжигать конфликты: споры, которые вспыхнут сейчас, могут затянуться. Лучше – пауза, переформулировка, возвращение к теме позже;

не спешить: спешка – это ошибки в переписке, цифрах, датах, билетах, адресах.

Большая опора недели: медленные планеты держат каркас

Параллельно на небе работает гармоничный "каркас" между медленными планетами (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Он не обещает мгновенных чудес, зато постепенно стабилизирует фон:

на мировом уровне это способствует структурным договоренностям, выравниванию стратегических процессов, новым правилам/законам, которые готовили долго;

на личном уровне – это внутренняя опора: спокойная дисциплина, здоровый практический расчет, способность строить планы "в долгую".

Итог недели (10–16 ноября 2025 года)

Эту неделю можно назвать временем осознанных решений и внутреннего очищения. Мир вокруг нас замедляется – Луна идет на убыль, а Меркурий, двигаясь назад, будто призывает каждого из нас оглянуться и переосмыслить путь, по которому мы идем.

Главная задача этой недели – не бежать вперед, а разобраться с тем, что уже есть.

Стоит завершить старые дела, привести в порядок мысли, документы, пространство. Это время для восстановления, пересмотра планов, анализа прошлого опыта. Не спешите – судьба сама подскажет, что стоит оставить, а что отпустить.

Гармоничная конфигурация между большими планетами (энергиями стабильности, мудрости, веры и обновления) создает фундамент спокойствия и уверенности. Несмотря на хаос и внешние вызовы, в глубине все выравнивается. То, что сегодня кажется остановкой – на самом деле новый старт, просто с другой точки.

Избегайте лишних споров, не тратьте силы на мелочи. Эта неделя не для борьбы – она для восстановления, для понимания, кто вы есть, и куда действительно хотите двигаться.

Овен

Неделя глубоких процессов и важных решений. Все, что скрывалось внутри, выходит наружу. Займитесь своими эмоциями, не бойтесь честно смотреть правде в глаза. В это время вы можете избавиться от старых страхов и начать действовать увереннее.

Телец

Полнолуние прошлой недели оставило сильный эмоциональный отпечаток. Теперь вы чувствуете, как меняется ваше отношение к людям. В центре внимания – партнерство, любовь, договоренности. Важно не настаивать, а искать гармонию.

Близнецы

Рабочие вопросы сейчас требуют концентрации.

Вас могут заваливать делами, и придется взять все под контроль. Но именно сейчас можно найти новую систему, упорядочить хаос и повысить свой уровень профессионализма.

Рак

Наступает время вдохновения, креатива, творческих идей. Ваши чувства глубоки, но старайтесь не драматизировать. Вместо этого создавайте красоту – рисуйте, готовьте, делитесь добром. И тогда энергия недели будет работать на вас.

Лев

Семья, дом, уют – главные темы недели. Могут всплыть вопросы прошлого или давние обиды. Главное – не выяснять, кто прав, а найти общий язык. Хорошо наводить порядок в доме, освобождая пространство от старого.

Дева

Неделя активного общения. Вы можете получить важную информацию, письмо или приглашение. Но проверяйте детали – в период ретроградности есть риск недоразумений. Говорите мягко, но четко – ваш голос сейчас имеет силу.

Весы

Фокус на финансах и самодостаточности. Все, что связано с деньгами, стабильностью, может потребовать пересмотра. Не спешите покупать, вместо этого наведите порядок в счетах. Отличный момент, чтобы осознать свою истинную ценность.

Скорпион

Солнце в вашем знаке дарит глубину и силу. Но эмоции могут быть взрывными – научитесь управлять ими. Это неделя обновления, когда можно кардинально изменить что-то в себе. Не боритесь с чувствами – проживите их с мудростью.

Стрелец

Период замедления. Вселенная намекает, что пора передохнуть, побыть наедине, разобраться с внутренними вопросами. Сны могут быть вещими. Не спешите, просто доверьтесь процессу.

Козерог

Друзья, совместные проекты, идеи будущего – это ваше поле активности. Но не распыляйтесь. Выберите главное и двигайтесь туда. Может появиться человек, который поможет реализовать давнюю мечту.

Водолей

Вы на виду. На вас смотрят, вас оценивают. Не время для спешки – все должно быть продумано. Если хотите сделать шаг вперед в карьере или социальном статусе, делайте это с достоинством и уверенностью.

Рыбы

Отличный период для обучения, духовного развития, путешествий или планов на будущее. Могут вернуться темы, которые когда-то остались незавершенными. Не бойтесь начать снова – теперь у вас больше мудрости.

