Україну накриє різке похолодання: прогноз погоди на 13 грудня
Київ • УНН
У суботу, 13 грудня, в Україні очікується від 6° морозу вночі до 6° тепла вдень, місцями пройде невеликий дощ зі снігом. На Закарпатті та в Карпатах вранці туман, вітер північно-західний 7-12 м/с.
Деталі
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів.
На Закарпатті та в Карпатах вранці туман.
Вітер північно-західний 7-12 м/с, на Лівобережжі вранці пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби на північному сході та сході країни 1-6° морозу, на решті території від 3° морозу до 2° тепла (вдень на заході та півдні країни 1-6° тепла).
У Київській області в суботу, 13 грудня, хмарно з проясненнями, вдень синоптики опадів не прогнозують. Повітря в регіоні максимально прогріється до +2°С.
