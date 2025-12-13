$42.270.01
Украину накроет резкое похолодание: прогноз погоды на 13 декабря

Киев • УНН

 • 316 просмотра

В субботу, 13 декабря, в Украине ожидается от 6° мороза ночью до 6° тепла днем, местами пройдет небольшой дождь со снегом. На Закарпатье и в Карпатах утром туман, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Украину накроет резкое похолодание: прогноз погоды на 13 декабря

В субботу, 13 декабря, в Украине ожидается от 6° мороза ночью до 6° тепла днем, местами пройдет небольшой дождь со снегом. Об этом информирует Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями, днем без осадков.

В Закарпатье и в Карпатах утром туман.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, на Левобережье утром порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток на северо-востоке и востоке страны 1-6° мороза, на остальной территории от 3° мороза до 2° тепла (днем на западе и юге страны 1-6° тепла).

В Киевской области в субботу, 13 декабря, облачно с прояснениями, днем синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.  

Вита Зеленецкая

