Україну накриє мінлива хмарність: прогноз погоди на 14 серпня

У четвер, 14 серпня, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність, без опадів. На Закарпатті та на півдні країни температура досягне 32 градусів тепла. Про це пише Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Вітер переважно північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура 23-28°; на Закарпатті та півдні країни 27-32° - зазначають синоптики.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень буде від 25 до 27 градусів тепла.

Всесвітній день косатки та День народження "Telegram": що ще святкують 14 серпня