Україну накриє мінлива хмарність: прогноз погоди на 14 серпня

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13 серпня, 19:25 • 10517 перегляди
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 23876 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 31061 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 32962 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 37325 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 73523 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 76288 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 145249 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 65972 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 121369 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
80%
756мм
Популярнi новини
Настав час подивитися, якою буде позиція росії в Алясці - заява уряду Італії13 серпня, 17:56 • 4640 перегляди
У рф труднощі: скорочення закупівель нафти з боку Індії призводить до фінансових втрат - СЗР13 серпня, 18:10 • 5536 перегляди
Нічого не буде вирішуватися без Києва: в ОП заявили про єдність США, Європи та України13 серпня, 18:13 • 5208 перегляди
Наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України – президент Фінляндії Стубб13 серпня, 18:22 • 8034 перегляди
США мають намір запропонувати росії розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці - The Telegraph13 серпня, 18:50 • 11993 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 145250 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 121370 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 112662 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 123610 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 94807 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 21790 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 44552 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 98051 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 114668 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 47631 перегляди
Актуальне
Криптовалюта
WhatsApp
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
The Guardian

Україну накриє мінлива хмарність: прогноз погоди на 14 серпня

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У четвер, 14 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря сягне +32° на Закарпатті та півдні країни.

Україну накриє мінлива хмарність: прогноз погоди на 14 серпня

У четвер, 14 серпня, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність, без опадів. На Закарпатті та на півдні країни температура досягне 32 градусів тепла. Про це пише Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Вітер переважно північно-західний, в західних областях південно-східний,  5-10 м/с. Температура 23-28°; на Закарпатті та півдні країни 27-32°

- зазначають синоптики.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень буде від 25 до 27 градусів тепла.

Всесвітній день косатки та День народження "Telegram": що ще святкують 14 серпня14.08.25, 06:30 • 350 переглядiв

Вероніка Марченко

Погода та довкілля
Закарпатська область
Україна
Київ