Україну накриє мінлива хмарність: прогноз погоди на 14 серпня
Київ • УНН
У четвер, 14 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря сягне +32° на Закарпатті та півдні країни.
У четвер, 14 серпня, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність, без опадів. На Закарпатті та на півдні країни температура досягне 32 градусів тепла. Про це пише Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Вітер переважно північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура 23-28°; на Закарпатті та півдні країни 27-32°
У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень буде від 25 до 27 градусів тепла.
