13 августа, 19:25 • 11794 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 26797 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 32772 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 34564 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 38592 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 74005 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 76664 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 146463 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66164 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 122490 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Хранитель

Украину накроет переменная облачность: прогноз погоды 14 августа

Киев • УНН

 • 866 просмотра

В четверг, 14 августа, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха достигнет +32° на Закарпатье и юге страны.

Украину накроет переменная облачность: прогноз погоды 14 августа

В четверг, 14 августа, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без осадков. На Закарпатье и на юге страны температура достигнет 32 градусов тепла. Об этом пишет Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; на Закарпатье и юге страны ночью 16-21°, днем 27-32°

- отмечают синоптики.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем будет от 25 до 27 градусов тепла.

Антициклон над Украиной: подробный прогноз погоды до конца недели13.08.25, 12:53 • 4094 просмотра

Вероника Марченко

Погода и окружающая среда
Закарпатская область
Украина
Киев