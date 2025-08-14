Украину накроет переменная облачность: прогноз погоды 14 августа
Киев • УНН
В четверг, 14 августа, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха достигнет +32° на Закарпатье и юге страны.
В четверг, 14 августа, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без осадков. На Закарпатье и на юге страны температура достигнет 32 градусов тепла. Об этом пишет Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; на Закарпатье и юге страны ночью 16-21°, днем 27-32°
В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем будет от 25 до 27 градусов тепла.
Антициклон над Украиной: подробный прогноз погоды до конца недели13.08.25, 12:53 • 4094 просмотра