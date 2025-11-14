Україну накриє хвиля різких змін погоди: синоптикиня Діденко попереджає про дощі, вітер і похолодання
Київ • УНН
На вихідних українців очікує контрастна та мінлива погода найближчими днями. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує дощі, вітер та різке похолодання вже в неділю.
У п'ятницю до України завітає атмосферний фронт, який зумовить невеликі дощі на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. На решті території України завтра без істотних опадів
За її словами, у п’ятницю температура вдень коливатиметься від +8 до +12°, на півдні та південному заході – до +14°. Водночас на заході та півночі очікується початок похолодання – всього +5…+8°.
У столиці синоптик прогнозує близько +10° та можливий невеликий дощ надвечір: "У першій половині дня рвучкий вітер південно-західного напрямку".
Найпомітніша зміна прийде у неділю – більшість областей, окрім південних, охолонуть до +3…+8°. У понеділок температура знову трохи підніметься, але вже 19–20 листопада захід, північ та частина центру відчують істотне похолодання.
Діденко додає, що листопад демонструє типову осінню мінливість.
Погода буде 'круть-верть', все, як о цій сезонній порі. Прекрасне Різдво неодмінно прийде і, як завжди, принесе нове життя і віру, що життя, світло і краса обов'язково будуть з нами
