Украину накроет волна резких изменений погоды: синоптик Диденко предупреждает о дождях, ветре и похолодании

Киев • УНН

 • 690 просмотра

На выходных украинцев ожидает контрастная и переменчивая погода в ближайшие дни. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует дожди, ветер и резкое похолодание уже в воскресенье.

Украину накроет волна резких изменений погоды: синоптик Диденко предупреждает о дождях, ветре и похолодании

Украинцев ожидает контрастная и переменчивая погода в ближайшие дни – от дождей и ветра до резкого похолодания уже в воскресенье. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в своем прогнозе на странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

В пятницу в Украину придет атмосферный фронт, который обусловит небольшие дожди на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. На остальной территории Украины завтра без существенных осадков 

– отметила Диденко.

По ее словам, в пятницу температура днем будет колебаться от +8 до +12°, на юге и юго-западе – до +14°. В то же время на западе и севере ожидается начало похолодания – всего +5…+8°.

Украину ожидает переменная облачность и потепление до +13° - Гидрометцентр14.11.25, 06:59 • 2808 просмотров

В столице синоптик прогнозирует около +10° и возможный небольшой дождь к вечеру: "В первой половине дня порывистый ветер юго-западного направления".

Циклоны над территорией Европы
Циклоны над территорией Европы

Самое заметное изменение придет в воскресенье – большинство областей, кроме южных, остынут до +3…+8°. В понедельник температура снова немного поднимется, но уже 19–20 ноября запад, север и часть центра почувствуют существенное похолодание.

Диденко добавляет, что ноябрь демонстрирует типичную осеннюю изменчивость.

Погода будет 'круть-верть', все, как в это сезонное время. Прекрасное Рождество непременно придет и, как всегда, принесет новую жизнь и веру, что жизнь, свет и красота обязательно будут с нами 

– подытожила синоптик. 

Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты10.11.25, 15:36 • 129604 просмотра

Степан Гафтко

