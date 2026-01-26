Україну накриє хмарна погода зі снігом та дощем, місцями ожеледь - Гідрометцентр

У понеділок, 26 січня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, на сході та більшості західних областей опадів не очікується, на решті території пройде невеликий сніг, на півдні, заході, Вінничині (вдень і Житомирщині, Київщині та Кіровоградщині) з дощем. У південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вранці туман, вподовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура на сході, північному сході країни 7-12° морозу, у південних, західних, Вінницькій областях від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму 4-9° тепла); на решті території від 4° морозу до 1° тепла