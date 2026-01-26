Україну накриє хмарна погода зі снігом та дощем, місцями ожеледь - Гідрометцентр

$43.170.00
25 січня, 18:28
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Виїхав на квадроциклі на зустрічну смугу:​ ДБР встановлює обставини смертельної ДТП, в якій загинув нардеп Саламаха25 січня, 19:26 • 7062 перегляди
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі на очах у патрульнихVideo25 січня, 19:49 • 9862 перегляди
Заступника Сі Цзіньпіна звинувачують у передачі США даних про ядерну програму Китаю - WSJ25 січня, 20:18 • 5094 перегляди
Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року - СвириденкоPhoto25 січня, 20:51 • 4510 перегляди
Зеленський у Вільнюсі обговорив енергетичну підтримку та ППО з лідерами Литви і ПольщіVideo25 січня, 21:59 • 3792 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 89680 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 103954 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 111498 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 105119 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 105854 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Саламаха Орест Ігорович
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Вільнюс
Білорусь
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 21537 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 21652 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 38082 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 38381 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 51425 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Bild
The Hill

Україну накриє хмарна погода зі снігом та дощем, місцями ожеледь - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 36 перегляди

26 січня в Україні очікується хмарна погода з невеликим снігом, на півдні та заході – з дощем. Температура коливатиметься від -12°С до +9°С.

Україну накриє хмарна погода зі снігом та дощем, місцями ожеледь - Гідрометцентр

У понеділок, 26 січня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, на сході та більшості західних областей опадів не очікується, на решті території пройде невеликий сніг, на півдні, заході, Вінничині (вдень і Житомирщині, Київщині та Кіровоградщині) з дощем. У південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вранці туман, вподовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура на сході, північному сході країни 7-12° морозу, у південних, західних, Вінницькій областях від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму 4-9° тепла); на решті території від 4° морозу до 1° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно, можливий сніг. Температура повітря -6°...-4°.

Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року25.01.26, 10:49 • 16023 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні