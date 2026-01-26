Украину накроет облачная погода со снегом и дождем, местами гололедица – Гидрометцентр

$43.170.00
25 января, 18:28 • 13244 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 23184 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 20926 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 20061 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 17847 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 16350 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 15839 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16255 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 27237 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 45925 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Украинская энергетика пережила самую сложную неделю со времен блэкаута 2022 года - СвириденкоPhoto25 января, 20:51 • 7182 просмотра
Атака на Сумщину: четверо раненых, среди них двое детейPhoto25 января, 21:27 • 5868 просмотра
Зеленский в Вильнюсе обсудил энергетическую поддержку и ПВО с лидерами Литвы и ПольшиVideo25 января, 21:59 • 6404 просмотра
"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики26 января, 00:16 • 4566 просмотра
Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС01:23 • 5328 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 91012 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 105649 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 08:04 • 112489 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 106073 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 106731 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 21925 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 22063 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 38488 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 38754 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 51851 просмотра
Украину накроет облачная погода со снегом и дождем, местами гололедица – Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 1628 просмотра

26 января в Украине ожидается облачная погода с небольшим снегом, на юге и западе – с дождем. Температура будет колебаться от -12°С до +9°С.

Украину накроет облачная погода со снегом и дождем, местами гололедица – Гидрометцентр

В понедельник, 26 января, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на востоке и большинстве западных областей осадков не ожидается, на остальной территории пройдет небольшой снег, на юге, западе, Винничине (днем и Житомирщине, Киевщине и Кировоградщине) с дождем. В юго-западной части, на Черкасщине и Кировоградщине утром туман, в течение суток (днем и на Житомирщине, Киевщине и Херсонщине) гололед. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура на востоке, северо-востоке страны 7-12° мороза, в южных, западных, Винницкой областях от 2° мороза до 3° тепла (на Закарпатье, Одесщине и в Крыму 4-9° тепла); на остальной территории от 4° мороза до 1° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно, возможен снег. Температура воздуха -6°...-4°.

Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года25.01.26, 10:49 • 16256 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине