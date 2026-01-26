Украину накроет облачная погода со снегом и дождем, местами гололедица – Гидрометцентр

В понедельник, 26 января, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, на востоке и большинстве западных областей осадков не ожидается, на остальной территории пройдет небольшой снег, на юге, западе, Винничине (днем и Житомирщине, Киевщине и Кировоградщине) с дождем. В юго-западной части, на Черкасщине и Кировоградщине утром туман, в течение суток (днем и на Житомирщине, Киевщине и Херсонщине) гололед. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура на востоке, северо-востоке страны 7-12° мороза, в южных, западных, Винницкой областях от 2° мороза до 3° тепла (на Закарпатье, Одесщине и в Крыму 4-9° тепла); на остальной территории от 4° мороза до 1° тепла