Україну накриє хмарна погода з дощами та туманами: детальний прогноз на 15 листопада
Київ • УНН
15 листопада 2025 року в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів, лише на півночі вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на південному сході буде туман, вітер південно-західний, місцями пориви 15-20 м/с.
У суботу, 15 листопада 2025 року, в Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у північній частині країни вдень невеликий дощ. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За прогнозом синоптиків, невеликі дощі пройдуть у суботу в північному регіоні. В інших областях країни встановиться комфортна погода без опадів з мінливою хмарністю.
Вночі та вранці у південно-східній частині туман.
Вітер переважно південно-західний, 7−12 м/с, в Карпатах, вдень і в більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями пориви 15−20 м/с.
Скрізь протягом дня періодично з’являтиметься сонце. Найнижча нічна температура повітря +2 градуси в цей день очікується на заході та сході країни, найвища денна +14 градусів у Криму.
У західних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Середня денна температура становитиме +11 +13 градусів.
У північних областях мінлива хмарність, невеликий дощ. Денна температура повітря +10 +12 градусів.
У центральних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура повітря +9 +11 градусів.
У південних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура повітря +12 +14 градусів.
У східних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень +10 +12 градусів.
У Криму хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень повітря прогріється до +12 +14 градусів.
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними14.11.25, 14:27 • 54973 перегляди