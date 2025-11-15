Україну накриє хмарна погода з дощами та туманами: детальний прогноз на 15 листопада

У суботу, 15 листопада 2025 року, в Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у північній частині країни вдень невеликий дощ. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозом синоптиків, невеликі дощі пройдуть у суботу в північному регіоні. В інших областях країни встановиться комфортна погода без опадів з мінливою хмарністю.

Вночі та вранці у південно-східній частині туман.

Вітер переважно південно-західний, 7−12 м/с, в Карпатах, вдень і в більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями пориви 15−20 м/с.

Скрізь протягом дня періодично з’являтиметься сонце. Найнижча нічна температура повітря +2 градуси в цей день очікується на заході та сході країни, найвища денна +14 градусів у Криму.

У західних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Середня денна температура становитиме +11 +13 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, невеликий дощ. Денна температура повітря +10 +12 градусів.

У центральних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура повітря +9 +11 градусів.

У південних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура повітря +12 +14 градусів.

У східних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень +10 +12 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень повітря прогріється до +12 +14 градусів.

