Украину накроет облачная погода с дождями и туманами: подробный прогноз на 15 ноября

Киев • УНН

 • 58 просмотра

15 ноября 2025 года в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, лишь на севере днем небольшой дождь. Ночью и утром на юго-востоке будет туман, ветер юго-западный, местами порывы 15-20 м/с.

Украину накроет облачная погода с дождями и туманами: подробный прогноз на 15 ноября

В субботу, 15 ноября 2025 года, в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северной части страны днем небольшой дождь. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, небольшие дожди пройдут в субботу в северном регионе. В других областях страны установится комфортная погода без осадков с переменной облачностью.

Ночью и утром в юго-восточной части туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7−12 м/с, в Карпатах, днем и в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами порывы 15−20 м/с.

Везде в течение дня периодически будет появляться солнце. Самая низкая ночная температура воздуха +2 градуса в этот день ожидается на западе и востоке страны, самая высокая дневная +14 градусов в Крыму.

В западных областях облачно с прояснениями, без осадков. Средняя дневная температура составит +11 +13 градусов.

В северных областях переменная облачность, небольшой дождь. Дневная температура воздуха +10 +12 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, без осадков. Дневная температура воздуха +9 +11 градусов.

В южных областях облачно с прояснениями, без осадков. Дневная температура воздуха +12 +14 градусов.

В восточных областях облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем +10 +12 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +12 +14 градусов.

Вита Зеленецкая

