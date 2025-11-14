$42.060.03
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 11857 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
13:14 • 11998 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансы
11:47 • 11496 просмотра
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей
Эксклюзив
09:52 • 38891 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советы
14 ноября, 07:50 • 29594 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот
14 ноября, 07:18 • 54604 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - Зеленский
13 ноября, 21:46 • 98575 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 132072 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 128547 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные

Киев • УНН

 • 11885 просмотра

УНН предлагает подборку из пяти знаковых фильмов начала 2000-х годов, среди которых "Гладиатор", "Отступники" и "Темный Рыцарь". Эти ленты сформировали современный кинематограф и остаются увлекательными для просмотра.

Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные

Первые годы нового тысячелетия подарили нам немало знаковых лент, сформировавших современный кинематограф и до сих пор остающихся увлекательными для просмотра. УНН предлагает ностальгическую подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.

Гладиатор (Gladiator) 2000

Древний Рим — эпоха чести, силы и огромных завоеваний, когда непоколебимые легионы сотрясали мир, а покоренные земли склонялись перед могуществом империи. Среди всех полководцев не было более способного и преданного Риму, чем Максимус. Но судьба резко меняется: честность и благородство присущи не всем. Старый император видел в Максимусе собственного наследника, но после его смерти законный сын не желает иметь соперника. Он решает избавиться от полководца, превратив его смерть в зрелищный бой на арене.

Однако Максимус не собирается завершать свой путь, пока не совершит свою месть.

• Жанр: экшн, приключения, драмы, исторический;

• Страна: США, Великобритания;

• Режиссер: Ридли Скотт;

• Актеры: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Конни Нильсен, Оливер Рид, Ричард Харрис, Дерек Джекоби.

Отступники (The Departed) 2006

В детстве Колин Салливан часто пересекался с мафиозным лидером Фрэнком Костелло, который взял парня под свое крыло и помог ему встать на путь, выгодный для себя. Повзрослев, Колин успешно завершает полицейскую академию, чтобы работать в полиции как информатор Костелло. В то же время выпускник академии Билли Костиган получает задание внедриться в банду Костелло и передавать данные уже правоохранителям. Оба тайных агента по-своему пересекаются с криминальным психологом Мэдолин Мейдден. Тем временем нервы Костигана на пределе, ведь Костелло узнал, что среди его людей есть предатель, и с помощью Салливана пытается любой ценой выявить его.

• Жанр: драмы, криминал, триллеры;

• Страна: США, Гонконг;

• Режиссер: Мартин Скорсезе;

• Актеры: Леонардо ДиКаприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг, Мартин Шин, Рэй Уинстон.

Темный Рыцарь (The Dark Knight) 2008

Бэтмен продолжает борьбу с криминалом, заполонившим Готэм, и в этой миссии он не один — рядом с ним стоят Джим Гордон и Харви Дент, которые всеми силами стараются поддержать героя. Однако, несмотря на ряд успехов, атмосфера в городе не становится безопаснее: жители боятся выходить из дома, не зная, где и когда нанесет удар очередной преступник. Причина хаоса — появление нового противника, загадочного и блестящего криминального гения, по имени Джокер.

Между ним и Бэтменом разворачивается опасное противостояние, которое определит будущее всего Готэма. Но сможет ли даже Темный Рыцарь одолеть врага, который постоянно оказывается на шаг впереди?

• Жанр: экшн, драмы, криминал, триллеры;

• Страна: США, Великобритания;

• Режиссер: Кристофер Нолан;

• Актеры: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аарон Экхарт, Майкл Кейн, Мэгги Джилленхол, Гэри Олдман.

Властелин колец: Хранители кольца (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001

Когда-то темный властелин Саурон потерял всесильное Кольцо, и с тех пор стремится вернуть его. Случайно артефакт находит хоббит Бильбо Бэггинс, который проживает до 111 лет, не догадываясь о его истинной силе. Впоследствии волшебник Гэндальф передает кольцо Фродо, который проявляет стойкость перед его искушением. Вместе с Сэмом он отправляется в опасное путешествие, чтобы уничтожить проклятый предмет, который приносит только беды. На их пути появляются союзники, а героям приходится пройти через голод, страх и множество испытаний, в мире с волшебными пейзажами и завораживающей музыкой.

• Жанр: Новая Зеландия, США;

• Страна: Экшн, Приключения, Драмы, Фэнтези;

• Режиссер: Питер Джексон;

• Актеры: Алан Ховард, Ноэль Эпплби, Шон Астин, Сала Бейкер, Шон Бин, Кейт Бланшетт, Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Вигго Мортенсен.

Игры разума (A Beautiful Mind) 2001

Джон Нэш — выдающийся ученый, который еще смолоду проявил необычайные математические способности и совершил настоящий прорыв в своей области. Он обладал талантом к разгадыванию шифров и решению сложнейших задач, но настоящей сферой его гения стала теория игр, которую он кардинально изменил. Но несмотря на научные достижения, жизнь подготовила ему испытание, которое навсегда повлияло на его судьбу.

• Жанр: драмы, биография;

• Страна: США;

• Режиссер: Рон Ховард;

• Актеры: Рассел Кроу, Эд Харрис, Дженнифер Коннелли, Кристофер Пламмер, Пол Беттани, Адам Голдберг.

Ольга Розгон

