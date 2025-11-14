Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
Киев • УНН
УНН предлагает подборку из пяти знаковых фильмов начала 2000-х годов, среди которых "Гладиатор", "Отступники" и "Темный Рыцарь". Эти ленты сформировали современный кинематограф и остаются увлекательными для просмотра.
Первые годы нового тысячелетия подарили нам немало знаковых лент, сформировавших современный кинематограф и до сих пор остающихся увлекательными для просмотра. УНН предлагает ностальгическую подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.
Гладиатор (Gladiator) 2000
Древний Рим — эпоха чести, силы и огромных завоеваний, когда непоколебимые легионы сотрясали мир, а покоренные земли склонялись перед могуществом империи. Среди всех полководцев не было более способного и преданного Риму, чем Максимус. Но судьба резко меняется: честность и благородство присущи не всем. Старый император видел в Максимусе собственного наследника, но после его смерти законный сын не желает иметь соперника. Он решает избавиться от полководца, превратив его смерть в зрелищный бой на арене.
Однако Максимус не собирается завершать свой путь, пока не совершит свою месть.
• Жанр: экшн, приключения, драмы, исторический;
• Страна: США, Великобритания;
• Режиссер: Ридли Скотт;
• Актеры: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Конни Нильсен, Оливер Рид, Ричард Харрис, Дерек Джекоби.
Отступники (The Departed) 2006
В детстве Колин Салливан часто пересекался с мафиозным лидером Фрэнком Костелло, который взял парня под свое крыло и помог ему встать на путь, выгодный для себя. Повзрослев, Колин успешно завершает полицейскую академию, чтобы работать в полиции как информатор Костелло. В то же время выпускник академии Билли Костиган получает задание внедриться в банду Костелло и передавать данные уже правоохранителям. Оба тайных агента по-своему пересекаются с криминальным психологом Мэдолин Мейдден. Тем временем нервы Костигана на пределе, ведь Костелло узнал, что среди его людей есть предатель, и с помощью Салливана пытается любой ценой выявить его.
• Жанр: драмы, криминал, триллеры;
• Страна: США, Гонконг;
• Режиссер: Мартин Скорсезе;
• Актеры: Леонардо ДиКаприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг, Мартин Шин, Рэй Уинстон.
Темный Рыцарь (The Dark Knight) 2008
Бэтмен продолжает борьбу с криминалом, заполонившим Готэм, и в этой миссии он не один — рядом с ним стоят Джим Гордон и Харви Дент, которые всеми силами стараются поддержать героя. Однако, несмотря на ряд успехов, атмосфера в городе не становится безопаснее: жители боятся выходить из дома, не зная, где и когда нанесет удар очередной преступник. Причина хаоса — появление нового противника, загадочного и блестящего криминального гения, по имени Джокер.
Между ним и Бэтменом разворачивается опасное противостояние, которое определит будущее всего Готэма. Но сможет ли даже Темный Рыцарь одолеть врага, который постоянно оказывается на шаг впереди?
• Жанр: экшн, драмы, криминал, триллеры;
• Страна: США, Великобритания;
• Режиссер: Кристофер Нолан;
• Актеры: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аарон Экхарт, Майкл Кейн, Мэгги Джилленхол, Гэри Олдман.
Властелин колец: Хранители кольца (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001
Когда-то темный властелин Саурон потерял всесильное Кольцо, и с тех пор стремится вернуть его. Случайно артефакт находит хоббит Бильбо Бэггинс, который проживает до 111 лет, не догадываясь о его истинной силе. Впоследствии волшебник Гэндальф передает кольцо Фродо, который проявляет стойкость перед его искушением. Вместе с Сэмом он отправляется в опасное путешествие, чтобы уничтожить проклятый предмет, который приносит только беды. На их пути появляются союзники, а героям приходится пройти через голод, страх и множество испытаний, в мире с волшебными пейзажами и завораживающей музыкой.
• Жанр: Новая Зеландия, США;
• Страна: Экшн, Приключения, Драмы, Фэнтези;
• Режиссер: Питер Джексон;
• Актеры: Алан Ховард, Ноэль Эпплби, Шон Астин, Сала Бейкер, Шон Бин, Кейт Бланшетт, Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Вигго Мортенсен.
Игры разума (A Beautiful Mind) 2001
Джон Нэш — выдающийся ученый, который еще смолоду проявил необычайные математические способности и совершил настоящий прорыв в своей области. Он обладал талантом к разгадыванию шифров и решению сложнейших задач, но настоящей сферой его гения стала теория игр, которую он кардинально изменил. Но несмотря на научные достижения, жизнь подготовила ему испытание, которое навсегда повлияло на его судьбу.
• Жанр: драмы, биография;
• Страна: США;
• Режиссер: Рон Ховард;
• Актеры: Рассел Кроу, Эд Харрис, Дженнифер Коннелли, Кристофер Пламмер, Пол Беттани, Адам Голдберг.