14 листопада
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними

Київ • УНН

 • 38843 перегляди

УНН пропонує добірку з п'яти знакових фільмів початку 2000-х років, серед яких "Гладіатор", "Відступники" та "Темний Лицар". Ці стрічки сформували сучасний кінематограф і залишаються захопливими для перегляду.

П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними

Перші роки нового тисячоліття подарували нам чимало знакових стрічок, що сформували сучасний кінематограф і досі залишаються захопливими для перегляду. УНН пропонує ностальгічну добірку фільмів, які можна переглянути у вільний час.

Гладіатор (Gladiator) 2000

Стародавній Рим - епоха честі, сили та величезних завоювань, коли непохитні легіони стрясали світ, а підкорені землі хилилися перед могутністю імперії. Серед усіх полководців не було більш здібного й відданого Риму, ніж Максимус. Та доля різко змінюється: чесність і шляхетність притаманні не всім. Старий імператор бачив у Максимусі власного спадкоємця, але після його смерті законний син не бажає мати суперника. Він вирішує позбутися полководця, перетворивши його смерть на видовищний бій на арені.

Однак Максимус не збирається завершувати свій шлях, доки не здійснить свою помсту.

• Жанр: екшн, пригоди, драми, історичний;

• Країна: США, Велика Британія;

• Режисер: Рідлі Скотт;

• Актори: Рассел Кроу, Хоакін Фенікс, Конні Нільсен, Олівер Рід, Річард Гарріс, Дерек Джекобі.

Відступники (The Departed) 2006

У дитинстві Колін Салліван часто перетинався з мафіозним лідером Френком Костелло, який узяв хлопця під своє крило та допоміг йому стати на шлях, вигідний для себе. Подорослішавши, Колін успішно завершує поліцейську академію, аби працювати в поліції як інформатор Костелло. У той самий час випускник академії Біллі Костіган отримує завдання впровадитися в банду Костелло та передавати дані вже правоохоронцям. Обидва таємні агенти по-своєму перетинаються з кримінальним психологом Медолін Мейдден. Тим часом нерви Костігана на межі, адже Костелло дізнався, що серед його людей є зрадник, і за допомогою Саллівана намагається за будь-яку ціну виявити його.

• Жанр: драми, кримінал, трилери;

• Країна: США, Гонконг;

• Режисер: Мартін Скорсезе;

• Актори: Леонардо ДіКапріо, Метт Деймон, Джек Ніколсон, Марк Волберг, Мартін Шин, Рей Уінстоун.

Темний Лицар (The Dark Knight) 2008

Бетмен продовжує боротьбу з криміналом, що заполонив Готем, і в цій місії він не сам - поруч із ним стоять Джим Гордон і Харві Дент, які всіма силами намагаються підтримати героя. Однак, попри низку успіхів, атмосфера в місті не стає безпечнішою: мешканці бояться виходити з дому, не знаючи, де й коли завдасть удар черговий злочинець. Причина хаосу - поява нового супротивника, загадкового й блискучого кримінального генія, на ім'я Джокер.

Між ним і Бетменом розгортається небезпечне протистояння, яке визначить майбутнє всього Готема. Та чи зможе навіть Темний Лицар здолати ворога, який постійно виявляється на крок попереду?

• Жанр: екшн, драми, кримінал, трилери;

• Країна: США, Велика Британія;

• Режисер: Крістофер Нолан;

• Актори: Крістіан Бейл, Хіт Леджер, Аарон Екхарт, Майкл Кейн, Меґґі Джилленгол, Ґері Олдман.

Володар перснів: Хранителі персня (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001

Колись темний володар Саурон утратив всесильне Кільце, і відтоді прагне повернути його. Випадково артефакт знаходить гобіт Більбо Беггінс, який проживає до 111 років, не здогадуючись про його справжню силу. Згодом чарівник Гендальф передає кільце Фродо, що виявляє стійкість перед його спокусою. Разом із Семом він вирушає у небезпечну подорож, щоб знищити проклятий предмет, який приносить лише біди. На їхньому шляху з’являються союзники, а героям доводиться пройти через голод, страх і безліч випробувань, у світі з чарівними пейзажами та заворожливою музикою.

• Жанр: Нова Зеландія, США;

• Країна: Екшн, Пригоди, Драми, Фентезі;

• Режисер: Пітер Джексон;

• Актори: Алан Говард, Ноел Епплбі, Шон Астін, Сала Бейкер, Шон Бін, Кейт Бланшетт, Елайджа Вуд, Ієн Маккеллен, Вігго Мортенсен.

Ігри розуму (A Beautiful Mind) 2001

Джон Неш - видатний учений, який ще змолоду проявив надзвичайні математичні здібності й здійснив справжній прорив у своїй галузі. Він мав талант до розгадування шифрів і вирішення найскладніших задач, але справжньою сферою його генія стала теорія ігор, яку він кардинально змінив. Та попри наукові досягнення, життя підготувало йому випробування, що назавжди вплинуло на його долю.

• Жанр: драми, біографія;

• Країна: США;

• Режисер: Рон Говард;

• Актори: Рассел Кроу, Ед Гарріс, Дженніфер Коннеллі, Крістофер Пламмер, Пол Беттані, Адам Голдберг.

Ольга Розгон

