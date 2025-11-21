$42.090.00
Дипломатка

Україну накриє дощова погода: синоптики назвали регіони, де пройде мокрий сніг

Київ • УНН

 • 1510 перегляди

21 листопада в Україні очікується хмарна погода з дощами, на крайньому заході - дощ із мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься від +2°С до +21°С залежно від регіону.

Україну накриє дощова погода: синоптики назвали регіони, де пройде мокрий сніг

У п'ятницю, 21 листопада, в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями, у низці регіонів пройдуть дощі. Про це інформує Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, вдень можливі помірні опади, на крайньому заході - дощ із мокрим снігом. Лише на південному сході опадів не прогнозують.

У ранкові години, окрім південних регіонів, місцями утворюватимуться тумани. Вітер переважно південно-східний, у західних областях змінюватиметься на північно-західний, швидкість - 7-12 м/с.

Температура: у західних областях вдень +2…+7°С. На півночі та у Вінницькій області вдень +5…+10°С. В інших регіонах вдень +13…+18°С, у Криму до +21°С.

У Києві та області - хмарно, вдень очікується помірний дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень +5…+10°С. У столиці вдень +6…+8°С.

