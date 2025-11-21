Украину накроет дождливая погода: синоптики назвали регионы, где пройдет мокрый снег
Киев • УНН
21 ноября в Украине ожидается облачная погода с дождями, на крайнем западе – дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от +2°С до +21°С в зависимости от региона.
В пятницу, 21 ноября, в Украине ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями, в ряде регионов пройдут дожди. Об этом информирует Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По данным синоптиков, днем возможны умеренные осадки, на крайнем западе - дождь с мокрым снегом. Только на юго-востоке осадков не прогнозируют.
В утренние часы, кроме южных регионов, местами будут образовываться туманы. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях будет меняться на северо-западный, скорость - 7-12 м/с.
Температура: в западных областях днем +2…+7°С. На севере и в Винницкой области днем +5…+10°С. В других регионах днем +13…+18°С, в Крыму до +21°С.
В Киеве и области - облачно, днем ожидается умеренный дождь.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по области днем +5…+10°С. В столице днем +6…+8°С.
