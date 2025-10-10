Україну накриє дощами та туманами: прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
У суботу та неділю, 11-12 жовтня, в більшості областей України очікуються дощі, мряка, тумани або щільна хмарність. Температура повітря становитиме +8+13 градусів у суботу та +13+15 градусів у неділю.
У суботу, 11 жовтня і в неділю, 12 жовтня, у більшості областей України очікується періодично або дощ, або мряка, або тумани, або просто щільна хмарність. Про це повідомила у Facebook синоптикиня Наталя Діденко, передає УНН.
Деталі
Як зазначила Діденко, значна частина континентальної Європи перебуває і перебуватиме під впливом масштабного антициклону , тому й опадів в зоні його впливу не буде.
Прохолодно чи й холодно буде в суботу, вдень +8+13 градусів, на кілька градусів вище на півдні та південному сході. У неділю трохи потепліє, протягом дня +13+15 градусів, на півдні (окрім Одещини) та південному сході +14+18 градусів. У Києві субота та неділя очікуються переважно хмарними, періодично дощ. До речі, ймовірність дощу в неділю менша - гуляти комфортніше
Вона додала, що в неділю, 12-го жовтня, в столиці буде трохи тепліше, до +14 градусів. А в суботу впродовж дня +10+12 градусів: часом буде рвучкий північно-західний вітер.
Нагадаємо
Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха заявила: синоптики тільки починають фіксувати перехід на метеорологічну осінь. Тому зараз рано говорити, коли в Україну прийде зима.