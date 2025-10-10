Украину накроют дожди и туманы: прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
В субботу и воскресенье, 11-12 октября, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, морось, туманы или плотная облачность. Температура воздуха составит +8+13 градусов в субботу и +13+15 градусов в воскресенье.
В субботу, 11 октября и в воскресенье, 12 октября, в большинстве областей Украины ожидается периодически либо дождь, либо морось, либо туманы, либо просто плотная облачность. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Детали
Как отметила Диденко, значительная часть континентальной Европы находится и будет находиться под влиянием масштабного антициклона, поэтому и осадков в зоне его влияния не будет.
Прохладно или даже холодно будет в субботу, днем +8+13 градусов, на несколько градусов выше на юге и юго-востоке. В воскресенье немного потеплеет, в течение дня +13+15 градусов, на юге (кроме Одесской области) и юго-востоке +14+18 градусов. В Киеве суббота и воскресенье ожидаются преимущественно облачными, периодически дождь. Кстати, вероятность дождя в воскресенье меньше - гулять комфортнее
Она добавила, что в воскресенье, 12 октября, в столице будет немного теплее, до +14 градусов. А в субботу в течение дня +10+12 градусов: временами будет порывистый северо-западный ветер.
Напомним
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила: синоптики только начинают фиксировать переход на метеорологическую осень. Поэтому сейчас рано говорить, когда в Украину придет зима.