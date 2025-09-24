Україну 24 вересня накриє похолодання: можливі заморозки та дощі

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 вересня, 19:19 • 12387 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 22715 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 21701 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 21285 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 43358 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 25450 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 59291 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 41780 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38888 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 51594 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
79%
755мм
Популярнi новини
Сили оборони звільнили 360 км² окупованої території - Зеленський23 вересня, 18:03 • 8296 перегляди
Трамп поговорить з Орбаном щодо купівлі Угорщиною російської нафти23 вересня, 18:21 • 8866 перегляди
Європа прагне відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року: фон дер Ляєн на зустрічі із Трампом23 вересня, 18:37 • 8098 перегляди
НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови23 вересня, 18:48 • 18779 перегляди
Російська Курщина під атакою дронів: є пошкодження об'єктів енергетикиVideo23 вересня, 20:05 • 6816 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 43358 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 33917 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 49147 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 49826 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 59291 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Швейцарія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 18368 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 79502 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 40706 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 55704 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 107431 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
SpaceX Starship
МіГ-31
E-6 Mercury

Україну 24 вересня накриє похолодання: можливі заморозки та дощі

Київ • УНН

 • 18 перегляди

В Україні з 24 вересня очікується похолодання, подекуди можливі заморозки. Температура повітря вдень становитиме +12…+16 градусів, на сході та південному сході до +29°C.

Україну 24 вересня накриє похолодання: можливі заморозки та дощі

В Україні із середи, 24 вересня, очікується похолодання. Подекуди можливі заморозки. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Уже від сьогодні дощі змістяться, опади можливі ще й на півночі України та подекуди в центральних областях.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря за атмосферним фронтом почне знижуватися і в денні години становитиме лише +12…+16 градусів. А от на сході, південному сході в середу ще буде тепла погода. У цих регіонах стовпчики термометрів показуватимуть +20...+27°C, а на Луганщині прогріє до +29°C.

У столиці України в середу, 24 вересня, різко похолоднішає. В цей день у Києві збільшиться хмарність, місцями пройде дощ, денна температура повітря знизиться до +15 градусів.

24 вересня: Всесвітній день горили, День жіночого здоров’я та фітнесу 24.09.25, 04:50 • 442 перегляди

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Луганська область
Україна
Київ