Україну 24 вересня накриє похолодання: можливі заморозки та дощі
Київ • УНН
В Україні з 24 вересня очікується похолодання, подекуди можливі заморозки. Температура повітря вдень становитиме +12…+16 градусів, на сході та південному сході до +29°C.
В Україні із середи, 24 вересня, очікується похолодання. Подекуди можливі заморозки. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Уже від сьогодні дощі змістяться, опади можливі ще й на півночі України та подекуди в центральних областях.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура повітря за атмосферним фронтом почне знижуватися і в денні години становитиме лише +12…+16 градусів. А от на сході, південному сході в середу ще буде тепла погода. У цих регіонах стовпчики термометрів показуватимуть +20...+27°C, а на Луганщині прогріє до +29°C.
У столиці України в середу, 24 вересня, різко похолоднішає. В цей день у Києві збільшиться хмарність, місцями пройде дощ, денна температура повітря знизиться до +15 градусів.
