Украину 24 сентября накроет похолодание: возможны заморозки и дожди

В Украине со среды, 24 сентября, ожидается похолодание. Местами возможны заморозки. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Уже с сегодняшнего дня дожди сместятся, осадки возможны еще и на севере Украины и местами в центральных областях.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха за атмосферным фронтом начнет снижаться и в дневные часы составит лишь +12…+16 градусов. А вот на востоке, юго-востоке в среду еще будет теплая погода. В этих регионах столбики термометров будут показывать +20...+27°C, а на Луганщине прогреет до +29°C.

В столице Украины в среду, 24 сентября, резко похолодает. В этот день в Киеве увеличится облачность, местами пройдет дождь, дневная температура воздуха снизится до +15 градусов.

