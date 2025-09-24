Украину 24 сентября накроет похолодание: возможны заморозки и дожди
Киев • УНН
В Украине с 24 сентября ожидается похолодание, местами возможны заморозки. Температура воздуха днем составит +12…+16 градусов, на востоке и юго-востоке до +29°C.
В Украине со среды, 24 сентября, ожидается похолодание. Местами возможны заморозки. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Уже с сегодняшнего дня дожди сместятся, осадки возможны еще и на севере Украины и местами в центральных областях.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха за атмосферным фронтом начнет снижаться и в дневные часы составит лишь +12…+16 градусов. А вот на востоке, юго-востоке в среду еще будет теплая погода. В этих регионах столбики термометров будут показывать +20...+27°C, а на Луганщине прогреет до +29°C.
В столице Украины в среду, 24 сентября, резко похолодает. В этот день в Киеве увеличится облачность, местами пройдет дождь, дневная температура воздуха снизится до +15 градусов.
24 сентября: Всемирный день гориллы, День женского здоровья и фитнеса 24.09.25, 04:50 • 444 просмотра