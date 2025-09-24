$41.380.13
Украину 24 сентября накроет похолодание: возможны заморозки и дожди

Киев

 • 20 просмотра

В Украине с 24 сентября ожидается похолодание, местами возможны заморозки. Температура воздуха днем составит +12…+16 градусов, на востоке и юго-востоке до +29°C.

Украину 24 сентября накроет похолодание: возможны заморозки и дожди

В Украине со среды, 24 сентября, ожидается похолодание. Местами возможны заморозки. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Уже с сегодняшнего дня дожди сместятся, осадки возможны еще и на севере Украины и местами в центральных областях.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха за атмосферным фронтом начнет снижаться и в дневные часы составит лишь +12…+16 градусов. А вот на востоке, юго-востоке в среду еще будет теплая погода. В этих регионах столбики термометров будут показывать +20...+27°C, а на Луганщине прогреет до +29°C.

В столице Украины в среду, 24 сентября, резко похолодает. В этот день в Киеве увеличится облачность, местами пройдет дождь, дневная температура воздуха снизится до +15 градусов.

24 сентября: Всемирный день гориллы, День женского здоровья и фитнеса 24.09.25, 04:50 • 444 просмотра

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Луганская область
Украина
Киев