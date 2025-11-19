Україну 19 листопада накриє похолодання: де чекати мокрий сніг
Київ • УНН
19 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря знизиться, можливий мокрий сніг у центральних регіонах.
У середу, 19 листопада в Україні буде хмарно із проясненнями. Дощів не очікується лише на заході та півночі країни, а в центральних регіонах можливий навіть мокрий сніг. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає УНН.
Деталі
Сьогодні тепло утримається на півдні та сході України. На решті території очікується зниження температури.
Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.
У південних і східних регіонах вдень очікується +7...+12 °С, у Криму — +15...+20 °С. На решті території удень температура повітря становитиме +2...+5 °С. У Карпатах вдень синоптики прогнозують близько 0 °С.
У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, без опадів. Швидкість південно-східного вітру - 5–8 м/с.
Удень у Києві повітря прогріється до +3...+5 °С, а на Київщині очікується +2...+7 °С.
