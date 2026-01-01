Українці в ЄС тепер можуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом за "домашніми" тарифами: про що йдеться

$42.390.17
Ексклюзив
20:23 • 13906 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 16251 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 15898 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 17906 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 17881 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 18813 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 21852 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19981 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17674 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16013 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Популярнi новини
Компанія Трампа запускає власну криптовалюту для заохочення акціонерів31 грудня, 16:27 • 7266 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 21868 перегляди
Здійснили "Павутину", втретє похитнули Кримський міст та уразили російську субмарину: Малюк підбив підсумки 2025 року31 грудня, 17:17 • 3838 перегляди
Трамп поширив статтю NYT про блеф путіна як головну перешкоду на шляху до миру31 грудня, 19:52 • 8332 перегляди
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo23:33 • 4670 перегляди
Публікації
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
20:23 • 13915 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 21940 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 68332 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 68635 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 62326 перегляди
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto00:07 • 1154 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати00:00 • 1604 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 21940 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 12399 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 19749 перегляди
The New York Times

Українці в ЄС тепер можуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом за "домашніми" тарифами: про що йдеться

Київ • УНН

 • 6 перегляди

З 1 січня 2026 року українці в ЄС зможуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом за домашніми тарифами. Це стало можливим завдяки закону №4345-IX, що приєднує Україну до політики ЄС "Roam Like at Home".

Українці в ЄС тепер можуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом за "домашніми" тарифами: про що йдеться

Відсьогодні українці у ЄС зможуть користуватимуться мобільним зв'язком та інтернетом за тією ж ціною, що й удома - без додаткових переплат, повідомили представники влади, пише УНН.

Деталі

Це стало можливим на тлі набуття чинності закону №4345-IX про "цифровий безвіз", який запрацював з 1 січня 2026 року і приєднує Україну до політики ЄС "Roam Like at Home". До національного законодавства імплементуються європейські правила роумінгу, що створює "цифровий міст" між Україною та ЄС.

З 1 січня 2026 року для користувачів мобільного зв'язку запроваджується режим "Roam Like at Home", який передбачає можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Європейського Союзу за домашнім тарифом, без додаткової плати

- повідомили у регуляторі НКЕК.

"Українці зможуть вітати своїх рідних за кордоном та користуватися інтернетом у країнах Європейського Союзу за тарифами свого оператора - аналогічні умови діятимуть і для європейців, які приїжджатимуть до України", - наголосили в парламенті.

У Мінцифри вказали, що Україна стала першою країною поза ЄС, яка приєднається до роумінгової зони Євросоюзу.

Україну планують включити до зони роумінгу ЄС з 2026 року – Єврокомісія17.06.25, 17:59 • 3310 переглядiв

Юлія Шрамко

