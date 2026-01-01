Українці в ЄС тепер можуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом за "домашніми" тарифами: про що йдеться

Відсьогодні українці у ЄС зможуть користуватимуться мобільним зв’язком та інтернетом за тією ж ціною, що й удома - без додаткових переплат, повідомили представники влади, пише УНН.

Це стало можливим на тлі набуття чинності закону №4345-IX про "цифровий безвіз", який запрацював з 1 січня 2026 року і приєднує Україну до політики ЄС "Roam Like at Home". До національного законодавства імплементуються європейські правила роумінгу, що створює "цифровий міст" між Україною та ЄС.

З 1 січня 2026 року для користувачів мобільного зв’язку запроваджується режим "Roam Like at Home", який передбачає можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Європейського Союзу за домашнім тарифом, без додаткової плати - повідомили у регуляторі НКЕК.

"Українці зможуть вітати своїх рідних за кордоном та користуватися інтернетом у країнах Європейського Союзу за тарифами свого оператора - аналогічні умови діятимуть і для європейців, які приїжджатимуть до України", - наголосили в парламенті.

У Мінцифри вказали, що Україна стала першою країною поза ЄС, яка приєднається до роумінгової зони Євросоюзу.

