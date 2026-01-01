Украинцы в ЕС теперь могут пользоваться мобильной связью и интернетом по "домашним" тарифам: о чем идет речь
Киев • УНН
С 1 января 2026 года украинцы в ЕС смогут пользоваться мобильной связью и интернетом по домашним тарифам. Это стало возможным благодаря закону №4345-IX, присоединяющему Украину к политике ЕС «Roam Like at Home».
С сегодняшнего дня украинцы в ЕС смогут пользоваться мобильной связью и интернетом по той же цене, что и дома - без дополнительных переплат, сообщили представители власти, пишет УНН.
Детали
Это стало возможным на фоне вступления в силу закона №4345-IX о "цифровом безвизе", который заработал с 1 января 2026 года и присоединяет Украину к политике ЕС "Roam Like at Home". В национальное законодательство имплементируются европейские правила роуминга, что создает "цифровой мост" между Украиной и ЕС.
С 1 января 2026 года для пользователей мобильной связи вводится режим "Roam Like at Home", который предусматривает возможность совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах Европейского Союза по домашнему тарифу, без дополнительной платы
"Украинцы смогут поздравлять своих родных за границей и пользоваться интернетом в странах Европейского Союза по тарифам своего оператора - аналогичные условия будут действовать и для европейцев, которые будут приезжать в Украину", - подчеркнули в парламенте.
В Минцифры указали, что Украина стала первой страной вне ЕС, которая присоединится к роуминговой зоне Евросоюза.
