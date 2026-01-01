$42.390.17
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 15185 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 17805 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 16500 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 18478 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 18361 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 19143 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 22159 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20027 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17709 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16045 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
The New York Times

Украинцы в ЕС теперь могут пользоваться мобильной связью и интернетом по "домашним" тарифам: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 286 просмотра

С 1 января 2026 года украинцы в ЕС смогут пользоваться мобильной связью и интернетом по домашним тарифам. Это стало возможным благодаря закону №4345-IX, присоединяющему Украину к политике ЕС «Roam Like at Home».

Украинцы в ЕС теперь могут пользоваться мобильной связью и интернетом по "домашним" тарифам: о чем идет речь

С сегодняшнего дня украинцы в ЕС смогут пользоваться мобильной связью и интернетом по той же цене, что и дома - без дополнительных переплат, сообщили представители власти, пишет УНН.

Детали

Это стало возможным на фоне вступления в силу закона №4345-IX о "цифровом безвизе", который заработал с 1 января 2026 года и присоединяет Украину к политике ЕС "Roam Like at Home". В национальное законодательство имплементируются европейские правила роуминга, что создает "цифровой мост" между Украиной и ЕС.

С 1 января 2026 года для пользователей мобильной связи вводится режим "Roam Like at Home", который предусматривает возможность совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах Европейского Союза по домашнему тарифу, без дополнительной платы

- сообщили в регуляторе НКЭК.

"Украинцы смогут поздравлять своих родных за границей и пользоваться интернетом в странах Европейского Союза по тарифам своего оператора - аналогичные условия будут действовать и для европейцев, которые будут приезжать в Украину", - подчеркнули в парламенте.

В Минцифры указали, что Украина стала первой страной вне ЕС, которая присоединится к роуминговой зоне Евросоюза.

Украину планируют включить в зону роуминга ЕС с 2026 года – Еврокомиссия17.06.25, 17:59 • 3312 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границей
Техника
Европейский Союз
Украина