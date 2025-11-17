Українські військові знищили окупантів та їхню техніку біля Костянтинівки і виклали відео
Київ • УНН
Бригада "ХИЖАК" Департаменту патрульної поліції оприлюднила відео знищення окупантів та їхньої техніки біля Костянтинівки. На кадрах видно ворожий FPV, втечу російських піхотинців та їхню загибель.
Українські військові показали відео знищення окупантів та їхньої техніки біля Костянтинівки. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Кадри виклала бригада "ХИЖАК" при Департаменті патрульної поліції.
Z-ка не доїхала: зупиняємо росіян біля Констахи. Ворожий FPV у засідці на цвинтарі, втеча російських піхотинців від дрона і "хоровод" навколо дерева - кінець передбачуваний
Нагадаємо
Днями Сили оборони України показали 21 росіянина, які потрапили в полон на Добропільському і Костянтинівському напрямках.
Українські військові показали ліквідацію російської ДРГ на Вовчанському напрямку13.11.25, 04:38 • 30292 перегляди