Українські військові знищили окупантів та їхню техніку біля Костянтинівки і виклали відео

$42.060.00
48.880.00
ukenru
18:56 • 11059 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 21209 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 21558 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 45909 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 27368 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 35208 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 48284 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 45234 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 42242 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 53232 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У селі графівка під бєлгородом здійнявся великий стовп диму після ймовірного обстрілуPhoto16 листопада, 15:21 • 8680 перегляди
На Полтавщині потяг наїхав на чоловіка: поліція розслідує всі деталі трагедії16 листопада, 15:37 • 4550 перегляди
Політика стримування росії має бути замінена проактивними діями - ЦПД16 листопада, 16:02 • 4982 перегляди
Фіцо скасував надзвичайну промову через хворобу - у Словаччині пояснили деталі16 листопада, 16:16 • 3656 перегляди
Українським біженцям у Великій Британії доведеться повернутися додому після війни - голова МВС Шабана Махмуд16 листопада, 17:20 • 8196 перегляди
Публікації
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 45909 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 49768 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 100399 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 86256 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 58520 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Скотт Бессент
Брітні Спірс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Херсон
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto21:02 • 1852 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 29102 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 100399 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 37706 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 53326 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
Фільм

Українські військові знищили окупантів та їхню техніку біля Костянтинівки і виклали відео

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Бригада "ХИЖАК" Департаменту патрульної поліції оприлюднила відео знищення окупантів та їхньої техніки біля Костянтинівки. На кадрах видно ворожий FPV, втечу російських піхотинців та їхню загибель.

Українські військові знищили окупантів та їхню техніку біля Костянтинівки і виклали відео

Українські військові показали відео знищення окупантів та їхньої техніки біля Костянтинівки. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Кадри виклала бригада "ХИЖАК" при Департаменті патрульної поліції.

Z-ка не доїхала: зупиняємо росіян біля Констахи. Ворожий FPV у засідці на цвинтарі, втеча російських піхотинців від дрона і "хоровод" навколо дерева - кінець передбачуваний

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Днями Сили оборони України показали 21 росіянина, які потрапили в полон на Добропільському і Костянтинівському напрямках.

Українські військові показали ліквідацію російської ДРГ на Вовчанському напрямку13.11.25, 04:38 • 30292 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні