Українські військові показали ліквідацію російської ДРГ на Вовчанському напрямку

18:55 • 7610 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20651 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52303 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33762 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33522 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70839 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42673 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39390 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37426 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33316 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57722 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11685 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22418 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10659 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 4330 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще
Ексклюзив
13 листопада, 14:40
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептів
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54914 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54863 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44693 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83064 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82629 перегляди
Українські військові показали ліквідацію російської ДРГ на Вовчанському напрямку

Київ • УНН

 • 30076 перегляди

Сили оборони України знешкодили диверсійно-розвідувальну групу російських військ, яка проникла на позиції захисників на Вовчанському напрямку. Мінометний розрахунок прийняв бій, а на підмогу йому вилетів дрон.

Українські військові показали ліквідацію російської ДРГ на Вовчанському напрямку

Сили оборони України знешкодили диверсійно-розвідувальну групу російських військ, яка проникла на позиції захисників на Вовчанському напрямку. Про це повідомило оперативне командування "Північ" і оприлюднило відповідне відео, інформує УНН.

Деталі

Військові розповіли, що мінометний розрахунок прийняв бій із ворожою ДРГ. На підмогу йому вилетів дрон побратимів.

Двоє окупантів зайшли просто на позицію. Ніякої паніки не було - тільки стрілецька справа й чіткі дії. ... Бій закінчився так, як має закінчуватися, коли кожен стоїть на своєму місці й робить свою справу - ворога знищено. І така доля чекає на кожного окупанта

- йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо

Напередодні пілоти-аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 4-го прикордонного загону знищили дев’ять укриттів і чотири автівки російських загарбників і виклали відповідне відео у мережі.

ССО підтвердили знищення пускової установки С-400 та складу боєприпасів окупантів у Криму: показали відео08.11.25, 11:24 • 4317 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

