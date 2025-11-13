Українські військові показали ліквідацію російської ДРГ на Вовчанському напрямку
Київ • УНН
Сили оборони України знешкодили диверсійно-розвідувальну групу російських військ, яка проникла на позиції захисників на Вовчанському напрямку. Про це повідомило оперативне командування "Північ" і оприлюднило відповідне відео, інформує УНН.
Деталі
Військові розповіли, що мінометний розрахунок прийняв бій із ворожою ДРГ. На підмогу йому вилетів дрон побратимів.
Двоє окупантів зайшли просто на позицію. Ніякої паніки не було - тільки стрілецька справа й чіткі дії. ... Бій закінчився так, як має закінчуватися, коли кожен стоїть на своєму місці й робить свою справу - ворога знищено. І така доля чекає на кожного окупанта
Нагадаємо
Напередодні пілоти-аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 4-го прикордонного загону знищили дев’ять укриттів і чотири автівки російських загарбників і виклали відповідне відео у мережі.
