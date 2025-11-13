$42.010.06
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направлении

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Силы обороны Украины обезвредили диверсионно-разведывательную группу российских войск, проникшую на позиции защитников на Волчанском направлении. Минометный расчет принял бой, а на подмогу ему вылетел дрон.

Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направлении

Силы обороны Украины обезвредили диверсионно-разведывательную группу российских войск, проникшую на позиции защитников на Волчанском направлении. Об этом сообщило оперативное командование "Север" и обнародовало соответствующее видео, информирует УНН.

Подробности

Военные рассказали, что минометный расчет принял бой с вражеской ДРГ. На подмогу ему вылетел дрон побратимов.

Двое оккупантов зашли прямо на позицию. Никакой паники не было - только стрелковое дело и четкие действия. ... Бой закончился так, как должен заканчиваться, когда каждый стоит на своем месте и делает свое дело - враг уничтожен. И такая судьба ждет каждого оккупанта

- говорится в подписи к видео.

Напомним

Накануне пилоты-аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов 4-го пограничного отряда уничтожили девять укрытий и четыре автомобиля российских захватчиков и выложили соответствующее видео в сети.

Вадим Хлюдзинский

