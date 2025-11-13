Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направлении
Киев • УНН
Силы обороны Украины обезвредили диверсионно-разведывательную группу российских войск, проникшую на позиции защитников на Волчанском направлении. Минометный расчет принял бой, а на подмогу ему вылетел дрон.
Подробности
Военные рассказали, что минометный расчет принял бой с вражеской ДРГ. На подмогу ему вылетел дрон побратимов.
Двое оккупантов зашли прямо на позицию. Никакой паники не было - только стрелковое дело и четкие действия. ... Бой закончился так, как должен заканчиваться, когда каждый стоит на своем месте и делает свое дело - враг уничтожен. И такая судьба ждет каждого оккупанта
Напомним
Накануне пилоты-аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов 4-го пограничного отряда уничтожили девять укрытий и четыре автомобиля российских захватчиков и выложили соответствующее видео в сети.
