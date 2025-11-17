$42.060.00
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59
16 ноября, 16:59 • 21215 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36
16 ноября, 16:36 • 21563 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноября
16 ноября, 08:19
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 45913 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября
16 ноября, 05:50
16 ноября, 05:50 • 27370 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21
15 ноября, 17:21 • 35208 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07
15 ноября, 13:07 • 48284 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13
15 ноября, 09:13 • 45234 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45
15 ноября, 07:45 • 42242 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09
14 ноября, 18:09 • 53232 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Украинские военные уничтожили оккупантов и их технику возле Константиновки и выложили видео

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Бригада "ХИЩНИК" Департамента патрульной полиции обнародовала видео уничтожения оккупантов и их техники возле Константиновки. На кадрах видно вражеский FPV, бегство российских пехотинцев и их гибель.

Украинские военные уничтожили оккупантов и их технику возле Константиновки и выложили видео

Украинские военные показали видео уничтожения оккупантов и их техники возле Константиновки. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Кадры выложила бригада "ХИЩНИК" при Департаменте патрульной полиции.

Z-ка не доехала: останавливаем россиян возле Констахи. Вражеский FPV в засаде на кладбище, бегство российских пехотинцев от дрона и "хоровод" вокруг дерева - конец предсказуем

- говорится в подписи к видео.

Напомним

На днях Силы обороны Украины показали 21 россиянина, попавшего в плен на Добропольском и Константиновском направлениях.

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине