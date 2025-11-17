Украинские военные уничтожили оккупантов и их технику возле Константиновки и выложили видео

Украинские военные показали видео уничтожения оккупантов и их техники возле Константиновки. Об этом сообщает УНН.

Кадры выложила бригада "ХИЩНИК" при Департаменте патрульной полиции.

Z-ка не доехала: останавливаем россиян возле Констахи. Вражеский FPV в засаде на кладбище, бегство российских пехотинцев от дрона и "хоровод" вокруг дерева - конец предсказуем