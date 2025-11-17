Украинские военные уничтожили оккупантов и их технику возле Константиновки и выложили видео
Бригада "ХИЩНИК" Департамента патрульной полиции обнародовала видео уничтожения оккупантов и их техники возле Константиновки. На кадрах видно вражеский FPV, бегство российских пехотинцев и их гибель.
Украинские военные показали видео уничтожения оккупантов и их техники возле Константиновки. Об этом сообщает УНН.
Кадры выложила бригада "ХИЩНИК" при Департаменте патрульной полиции.
Z-ка не доехала: останавливаем россиян возле Констахи. Вражеский FPV в засаде на кладбище, бегство российских пехотинцев от дрона и "хоровод" вокруг дерева - конец предсказуем
На днях Силы обороны Украины показали 21 россиянина, попавшего в плен на Добропольском и Константиновском направлениях.
