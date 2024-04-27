Українські веслувальниці вибороли "срібло" на чемпіонаті Європи: деталі
Київ • УНН
Українська жіноча четвірка парна у складі Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи з академічного веслування в угорському Сегеді.
Жіноча четвірка парна здобула срібло чемпіонату Європи з академчного веслування, передає УНН із посиланням на НОК.
Деталі
У Сегеді, Угорщина, триває континентальна першість з академічного веслування. У перший день фіналів змагалися 2 українських екіпажі.
Наталія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова здобувають "срібло" у жіночій четвірці парній. "Золото" у представниць Великої Британії, "бронза" в екіпажу з Німеччини.
За даними НОК, попереду на українок очікує участь у заключній олімпійській регаті, де веслувальниці поборються за перепустку до Парижа. Змагання пройдуть у швейцарській Люцерні впродовж 19-21 травня.
Завтра, 28 квітня, 3 українські екіпажі (жіноча та чоловіча одиночки, а також чоловіча двійка парна легкої ваги) змагатимуться за олімпійські ліцензії. Щоб потрапити до Парижа потрібно посісти 1-3 місце в одиночці та 1-2 місце у двійці парній легкої ваги.