Украинские гребцы завоевали "серебро" на чемпионате Европы: детали

Женская четверка парная завоевала серебро чемпионата Европы по академической гребле, передает УНН со ссылкой на НОК.

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В Сегеде, Венгрия, продолжается континентальное первенство по академической гребле. В первый день финалов соревновались 2 украинских экипажа.

Наталья Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова завоевывают "серебро" в женской четверке парной. "Золото" у представительниц Великобритании, "бронза" у экипажа из Германии.

По данным НОК, впереди украинок ожидает участие в заключительной олимпийской регате, где гребцы поборются за пропуск в Париж. Соревнования пройдут в швейцарской Люцерне в течение 19-21 мая.

Завтра, 28 апреля, 3 украинских экипажа (женская и мужская одиночки, а также мужская двойка парная легкого веса) будут соревноваться за олимпийские лицензии. Чтобы попасть в Париж нужно занять 1-3 место в одиночке и 1-2 место в двойке парной легкого веса.