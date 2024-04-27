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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские гребцы завоевали "серебро" на чемпионате Европы: детали

Украинские гребцы завоевали "серебро" на чемпионате Европы: детали

Киев  •  УНН

27 апреля 2024, 14:59  •  6024 просмотра

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Украинская женская четверка парная в составе Натальи Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по академической гребле в венгерском Сегеде.

Женская четверка парная завоевала серебро чемпионата Европы по академической гребле, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

В Сегеде, Венгрия, продолжается континентальное первенство по академической гребле. В первый день финалов соревновались 2 украинских экипажа.

Наталья Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова завоевывают "серебро" в женской четверке парной. "Золото" у представительниц Великобритании, "бронза" у экипажа из Германии.

По данным НОК, впереди украинок ожидает участие в заключительной олимпийской регате, где гребцы поборются за пропуск в Париж. Соревнования пройдут в швейцарской Люцерне в течение 19-21 мая.

Завтра, 28 апреля, 3 украинских экипажа (женская и мужская одиночки, а также мужская двойка парная легкого веса) будут соревноваться за олимпийские лицензии. Чтобы попасть в Париж нужно занять 1-3 место в одиночке и 1-2 место в двойке парной легкого веса.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

спорт
shveitsariyaШвейцария
velikobritaniyaВеликобритания
parizhПариж
germaniyaГермания
vengriyaВенгрия
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