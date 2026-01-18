$43.180.08
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Українські пілоти БПЛА ліквідували 301 окупанта за добу - "Мадяр"

Київ • УНН

 • 354 перегляди

17 січня пілоти Сил безпілотних систем ЗСУ ліквідували 301 російського окупанта та уразили 987 ворожих цілей. За січень знищено 5122 окупантів та 15480 цілей.

Українські пілоти БПЛА ліквідували 301 окупанта за добу - "Мадяр"

Впродовж минулої доби 17 січня пілоти Сил безпілотних систем ЗСУ ліквідували 301 російського окупанта. Про це повідомляє УНН з посиланням на командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

Деталі

Крім того, за 24 години знищено/уражено 987 унікальних цілі противника. Серед них - 217 укриттів, 169 бліндажів, 58 дронів.

Впродовж січня було знищено або уражено 5122 окупантів, а також 15480 ворожих цілей.

Нагадаємо

В ніч на 18 січня російські війська атакували Україну 201 безпілотником, з яких 167 були збиті або подавлені силами ППО.

За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог здійснив 90 авіаударів та застосував 8071 дрон-камікадзе. Найвища активність ворога спостерігається на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Євген Устименко

