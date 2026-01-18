Українські пілоти БПЛА ліквідували 301 окупанта за добу - "Мадяр"
Київ • УНН
17 січня пілоти Сил безпілотних систем ЗСУ ліквідували 301 російського окупанта та уразили 987 ворожих цілей. За січень знищено 5122 окупантів та 15480 цілей.
Впродовж минулої доби 17 січня пілоти Сил безпілотних систем ЗСУ ліквідували 301 російського окупанта. Про це повідомляє УНН з посиланням на командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.
Деталі
Крім того, за 24 години знищено/уражено 987 унікальних цілі противника. Серед них - 217 укриттів, 169 бліндажів, 58 дронів.
Впродовж січня було знищено або уражено 5122 окупантів, а також 15480 ворожих цілей.
Нагадаємо
В ніч на 18 січня російські війська атакували Україну 201 безпілотником, з яких 167 були збиті або подавлені силами ППО.
За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог здійснив 90 авіаударів та застосував 8071 дрон-камікадзе. Найвища активність ворога спостерігається на Покровському та Гуляйпільському напрямках.