Украинские пилоты БПЛА ликвидировали 301 оккупанта за сутки - "Мадьяр"
Киев • УНН
17 января пилоты Сил беспилотных систем ВСУ ликвидировали 301 российского оккупанта и поразили 987 вражеских целей. За январь уничтожено 5122 оккупанта и 15480 целей.
За прошедшие сутки 17 января пилоты Сил беспилотных систем ВСУ ликвидировали 301 российского оккупанта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди.
Детали
Кроме того, за 24 часа уничтожено/поражено 987 уникальных целей противника. Среди них - 217 укрытий, 169 блиндажей, 58 дронов.
В течение января было уничтожено или поражено 5122 оккупанта, а также 15480 вражеских целей.
Напомним
В ночь на 18 января российские войска атаковали Украину 201 беспилотником, из которых 167 были сбиты или подавлены силами ПВО.
По данным Генерального штаба ВСУ, враг совершил 90 авиаударов и применил 8071 дрон-камикадзе. Наивысшая активность врага наблюдается на Покровском и Гуляйпольском направлениях.