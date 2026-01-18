Украинские пилоты БПЛА ликвидировали 301 оккупанта за сутки - "Мадьяр"

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 12:49 • 21711 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 43017 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 29580 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 41036 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 49238 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 40374 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 60416 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 30013 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 45973 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 37055 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Искусственный интеллект захватывает музыкальные чарты: вирусный хит 2026 года спровоцировал скандал18 января, 00:10 • 4710 просмотра
В Калифорнии объявлена "красная зона" из-за вспышки смертельного лептоспироза у домашних животных18 января, 00:24 • 3884 просмотра
Авиация рф ударила по жилому сектору в Сумах: среди раненых 7-летний ребенок, повреждено 15 домовPhoto18 января, 00:35 • 5330 просмотра
Французское командование признало войну в Украине "реальной лабораторией современной войны" и внедряет увиденные технологии18 января, 00:40 • 32987 просмотра
Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанциюPhoto04:30 • 7378 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 26909 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 60411 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 34512 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 66081 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 95766 просмотра
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"03:14 • 2954 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 22096 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 19756 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 17844 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 17324 просмотра
Украинские пилоты БПЛА ликвидировали 301 оккупанта за сутки - "Мадьяр"

Киев • УНН

 • 8 просмотра

17 января пилоты Сил беспилотных систем ВСУ ликвидировали 301 российского оккупанта и поразили 987 вражеских целей. За январь уничтожено 5122 оккупанта и 15480 целей.

Украинские пилоты БПЛА ликвидировали 301 оккупанта за сутки - "Мадьяр"

За прошедшие сутки 17 января пилоты Сил беспилотных систем ВСУ ликвидировали 301 российского оккупанта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди.

Детали

Кроме того, за 24 часа уничтожено/поражено 987 уникальных целей противника. Среди них - 217 укрытий, 169 блиндажей, 58 дронов.

В течение января было уничтожено или поражено 5122 оккупанта, а также 15480 вражеских целей.

Напомним

В ночь на 18 января российские войска атаковали Украину 201 беспилотником, из которых 167 были сбиты или подавлены силами ПВО.

По данным Генерального штаба ВСУ, враг совершил 90 авиаударов и применил 8071 дрон-камикадзе. Наивысшая активность врага наблюдается на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Евгений Устименко

