Українські пенсіонери за кордоном та на окупованих територіях повинні пройти ідентифікацію до 31 грудня: як це зробити
Київ • УНН
Українські пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях, мають щороку до 31 грудня проходити ідентифікацію. Це можна зробити онлайн, скориставшись сервісом відеоконференцзв'язку на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для продовження виплат пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях України, мають проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року. Це доступно, зокрема, шляхом проведення відеоконференцзв’язку в органах Пенсійного фонду України
Щоб пройти ідентифікацію онлайн, потрібно скористатися сервісом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього у розділі "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку" необхідно заповнити онлайн-форму.
Отримувачі виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, також можуть скористатись сервісом
