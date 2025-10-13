$41.600.10
15:26 • 2676 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 6946 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 8456 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 8936 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 11682 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 12626 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 17418 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11983 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13578 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 28041 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Українські пенсіонери за кордоном та на окупованих територіях повинні пройти ідентифікацію до 31 грудня: як це зробити

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Українські пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях, мають щороку до 31 грудня проходити ідентифікацію. Це можна зробити онлайн, скориставшись сервісом відеоконференцзв'язку на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Українські пенсіонери за кордоном та на окупованих територіях повинні пройти ідентифікацію до 31 грудня: як це зробити

Українські пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях, повинні щороку до 31 грудня проходити ідентифікацію. Зробити це можна онлайн - через відеозв’язок із представниками Пенсійного фонду України, пише УНН із посиланням на Пенсійний Фонд.

Для продовження виплат пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях України, мають проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року. Це доступно, зокрема, шляхом проведення відеоконференцзв’язку в органах Пенсійного фонду України 

- йдеться у дописі.

Щоб пройти ідентифікацію онлайн, потрібно скористатися сервісом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього у розділі "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку" необхідно заповнити онлайн-форму.

Отримувачі виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, також можуть скористатись сервісом 

- додають у Пенсійному Фонді.

Раніше УНН писав, що з 1 жовтня в Україні запроваджуються нові правила для отримувачів субсидій, переказів з картки на картку, а також можливість оформити базову соціальну допомогу. Крім того, НБУ розпочне поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок.

Альона Уткіна

