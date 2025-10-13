Украинские пенсионеры за границей и на оккупированных территориях должны пройти идентификацию до 31 декабря: как это сделать
Киев • УНН
Украинские пенсионеры и получатели страховых выплат, находящиеся за границей или на оккупированных территориях, должны ежегодно до 31 декабря проходить идентификацию. Это можно сделать онлайн, воспользовавшись сервисом видеоконференцсвязи на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для продолжения выплат пенсионеры и получатели страховых выплат, временно проживающие за пределами Украины или проживающие на временно оккупированных территориях Украины, должны проходить физическую идентификацию до 31 декабря каждого года. Это доступно, в частности, путем проведения видеоконференцсвязи в органах Пенсионного фонда Украины
Чтобы пройти идентификацию онлайн, нужно воспользоваться сервисом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого в разделе "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи" необходимо заполнить онлайн-форму.
Получатели выплат, проживающие на временно оккупированных территориях Украины, также могут воспользоваться сервисом
