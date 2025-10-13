Украинские пенсионеры за границей и на оккупированных территориях должны пройти идентификацию до 31 декабря: как это сделать

Украинские пенсионеры и получатели страховых выплат, находящиеся за границей или на оккупированных территориях, должны ежегодно до 31 декабря проходить идентификацию. Сделать это можно онлайн - через видеосвязь с представителями Пенсионного фонда Украины, пишет УНН со ссылкой на Пенсионный Фонд.

Для продолжения выплат пенсионеры и получатели страховых выплат, временно проживающие за пределами Украины или проживающие на временно оккупированных территориях Украины, должны проходить физическую идентификацию до 31 декабря каждого года. Это доступно, в частности, путем проведения видеоконференцсвязи в органах Пенсионного фонда Украины