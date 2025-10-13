$41.600.10
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
14:34 • 5972 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
14:15 • 7848 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в Украине
13:46 • 8418 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей
12:44 • 11456 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 12546 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 17179 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11952 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13546 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
10:25 • 27828 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 32028 просмотра
Украинские пенсионеры за границей и на оккупированных территориях должны пройти идентификацию до 31 декабря: как это сделать

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Украинские пенсионеры и получатели страховых выплат, находящиеся за границей или на оккупированных территориях, должны ежегодно до 31 декабря проходить идентификацию. Это можно сделать онлайн, воспользовавшись сервисом видеоконференцсвязи на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Украинские пенсионеры за границей и на оккупированных территориях должны пройти идентификацию до 31 декабря: как это сделать

Украинские пенсионеры и получатели страховых выплат, находящиеся за границей или на оккупированных территориях, должны ежегодно до 31 декабря проходить идентификацию. Сделать это можно онлайн - через видеосвязь с представителями Пенсионного фонда Украины, пишет УНН со ссылкой на Пенсионный Фонд.

Для продолжения выплат пенсионеры и получатели страховых выплат, временно проживающие за пределами Украины или проживающие на временно оккупированных территориях Украины, должны проходить физическую идентификацию до 31 декабря каждого года. Это доступно, в частности, путем проведения видеоконференцсвязи в органах Пенсионного фонда Украины 

- говорится в сообщении.

Чтобы пройти идентификацию онлайн, нужно воспользоваться сервисом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого в разделе "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи" необходимо заполнить онлайн-форму.

Получатели выплат, проживающие на временно оккупированных территориях Украины, также могут воспользоваться сервисом 

- добавляют в Пенсионном Фонде.

Ранее УНН писал, что с 1 октября в Украине вводятся новые правила для получателей субсидий, переводов с карты на карту, а также возможность оформить базовую социальную помощь. Кроме того, НБУ начнет постепенное изъятие из обращения монет номиналом 10 копеек.

Алена Уткина

ОбществоПолитика
Государственная граница Украины
Пенсионный фонд Украины
Национальный банк Украины
Украина