Українські морські дрони вперше помічені з оптоволоконними FPV - Defense Express

Сили оборони України використовують надводні дрони Sea Baby, оснащені FPV-дронами з оптоволоконними котушками. Один з таких катерів, ймовірно, брав участь в нещодавній атаці на порт у Туапсе.
Деталі
У мережі поширені кадри, де зафіксовано морський дрон, який потрапив до рук російських військових. На ньому розміщені чотири контейнери з FPV-дронами, кожен з яких обладнаний оптоволоконним кабелем. Це перший випадок, коли українські надводні дрони зафіксовані з такою модифікацією.
За даними аналітиків, подібне оснащення дозволяє здійснювати комбіновані удари, тобто одночасно із застосуванням морських дронів-камікадзе. Оптоволоконні FPV здатні працювати навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби, що суттєво ускладнює оборону російських сил.
Відомо, що морські дрони як носії FPV українські військові почали використовувати ще на початку року. Зокрема, тоді з їх допомогою було знищено два зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир" на Херсонщині.
24 вересня морські дрони ГУР МО України атакували порти у новоросійську та туапсе. В результаті паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "транснєфті" та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму.
