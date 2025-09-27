Українські морські дрони вперше помічені з оптоволоконними FPV - Defense Express

$41.490.00
16:24 • 12514 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
15:30 • 20481 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 59463 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 107516 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 45244 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 41856 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 37887 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26897 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 55780 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 57219 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Начальники штабів НАТО зібралися для обговорення порушень авіапростору росією27 вересня, 12:05 • 3614 перегляди
Україну накриють дощі: синоптик назвала регіони з найнижчою температурою27 вересня, 12:15 • 12884 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 12814 перегляди
Новим гендиректором Чорнобильської АЕС став Сергій Тараканов: біографія, досвід і головні завдання27 вересня, 13:38 • 3956 перегляди
Провоював лише три дні: українські військові взяли у полон білорусаVideo16:46 • 10114 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 26918 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 107515 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 45827 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 55780 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 57219 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рафаель Гроссі
Марк Рютте
Віктор Орбан
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Польща
Данія
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 12816 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 59461 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 36701 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 41829 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 43949 перегляди
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
The Times
The Guardian

Українські морські дрони вперше помічені з оптоволоконними FPV - Defense Express

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

Сили оборони України використовують надводні дрони Sea Baby, оснащені FPV-дронами з оптоволоконними котушками. Один з таких катерів, ймовірно, брав участь в нещодавній атаці на порт у Туапсе.

Українські морські дрони вперше помічені з оптоволоконними FPV - Defense Express

Сили оборони України застосовують надводні дрони типу Sea Baby, оснащені FPV-дронами з оптоволоконними котушками. Один із таких катерів ймовірно брав участь у нещодавній атаці на порт у Туапсе. Про це пише УНН із посиланням на Defense Express.

Деталі

У мережі поширені кадри, де зафіксовано морський дрон, який потрапив до рук російських військових. На ньому розміщені чотири контейнери з FPV-дронами, кожен з яких обладнаний оптоволоконним кабелем. Це перший випадок, коли українські надводні дрони зафіксовані з такою модифікацією.

За даними аналітиків, подібне оснащення дозволяє здійснювати комбіновані удари, тобто одночасно із застосуванням морських дронів-камікадзе. Оптоволоконні FPV здатні працювати навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби, що суттєво ускладнює оборону російських сил.

Відомо, що морські дрони як носії FPV українські військові почали використовувати ще на початку року. Зокрема, тоді з їх допомогою було знищено два зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир" на Херсонщині.

Нагадаємо

24 вересня морські дрони ГУР МО України атакували порти у новоросійську та туапсе. В результаті паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "транснєфті" та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму.

Одразу кілька аеропортів рф призупинили роботу через загрозу безпілотників09.03.25, 01:29 • 20949 переглядiв

Вероніка Марченко

Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна