Украинские морские дроны впервые замечены с оптоволоконными FPV - Defense Express
Киев • УНН
Силы обороны Украины используют надводные дроны Sea Baby, оснащенные FPV-дронами с оптоволоконными катушками. Один из таких катеров, вероятно, участвовал в недавней атаке на порт в Туапсе.
Силы обороны Украины применяют надводные дроны типа Sea Baby, оснащенные FPV-дронами с оптоволоконными катушками. Один из таких катеров, вероятно, участвовал в недавней атаке на порт в Туапсе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Defense Express.
Подробности
В сети распространены кадры, где зафиксирован морской дрон, попавший в руки российских военных. На нем размещены четыре контейнера с FPV-дронами, каждый из которых оборудован оптоволоконным кабелем. Это первый случай, когда украинские надводные дроны зафиксированы с такой модификацией.
По данным аналитиков, подобное оснащение позволяет осуществлять комбинированные удары, то есть одновременно с применением морских дронов-камикадзе. Оптоволоконные FPV способны работать даже в сложных условиях радиоэлектронной борьбы, что существенно усложняет оборону российских сил.
Известно, что морские дроны как носители FPV украинские военные начали использовать еще в начале года. В частности, тогда с их помощью были уничтожены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь" на Херсонщине.
Напомним
24 сентября морские дроны ГУР МО Украины атаковали порты в Новороссийске и Туапсе. В результате парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
Сразу несколько аэропортов рф приостановили работу из-за угрозы беспилотников09.03.25, 01:29 • 20949 просмотров