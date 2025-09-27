$41.490.00
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
15:30 • 19949 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 59161 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 107173 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 45070 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
26 сентября, 12:45 • 41768 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 37847 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26878 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы
26 сентября, 09:01 • 55675 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 57124 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Украинские морские дроны впервые замечены с оптоволоконными FPV - Defense Express

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Силы обороны Украины используют надводные дроны Sea Baby, оснащенные FPV-дронами с оптоволоконными катушками. Один из таких катеров, вероятно, участвовал в недавней атаке на порт в Туапсе.

Украинские морские дроны впервые замечены с оптоволоконными FPV - Defense Express

Силы обороны Украины применяют надводные дроны типа Sea Baby, оснащенные FPV-дронами с оптоволоконными катушками. Один из таких катеров, вероятно, участвовал в недавней атаке на порт в Туапсе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Defense Express.

Подробности

В сети распространены кадры, где зафиксирован морской дрон, попавший в руки российских военных. На нем размещены четыре контейнера с FPV-дронами, каждый из которых оборудован оптоволоконным кабелем. Это первый случай, когда украинские надводные дроны зафиксированы с такой модификацией.

По данным аналитиков, подобное оснащение позволяет осуществлять комбинированные удары, то есть одновременно с применением морских дронов-камикадзе. Оптоволоконные FPV способны работать даже в сложных условиях радиоэлектронной борьбы, что существенно усложняет оборону российских сил.

Известно, что морские дроны как носители FPV украинские военные начали использовать еще в начале года. В частности, тогда с их помощью были уничтожены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь" на Херсонщине.

Напомним

24 сентября морские дроны ГУР МО Украины атаковали порты в Новороссийске и Туапсе. В результате парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Вероника Марченко

