Українські біженці за перше півріччя принесли Чехії прибутків удвічі більше, ніж держава витратила на соцдопомогу

У першій половині 2025 року українські біженці принесли бюджету Чехії у формі внесків та податків 616 млн євро (15 млрд крон). Державні дотації на гуманітарну допомогу, проживання, охорону здоров'я, освіту та інші види підтримки біженців склали вдвічі менше – 312 млн. євро ( 7,6 млрд. крон). Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство праці Чехії.

Деталі

Міністр праці Маріан Юречка повідомив, що наразі в Чехії працюють 169 тисяч громадян України зі статусом тимчасового захисту. За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на кінець вересня 2025 року статус тимчасового захисту в Чехії отримали понад 393,8 тисячі біженців з України. З них близько 93 тисяч – діти та підлітки віком до 18 років, а близько 17,7 тисяч осіб – віком від 65 років.

Біженці отримують підтримку в особливому порядку та не включені до загальної системи допомоги для населення. Дані свідчать, що біженці отримують меншу підтримку на одну людину (ніж громадяни Чехії) - зазначив Маріан Юречка.

За даними Мінпраці, у першому кварталі 2025 року держава виділила на допомогу біженцям 3,8 млрд крон (156 млн євро). Стільки ж було витрачено й у другому кварталі. Таким чином, за перше півріччя сума становила 7,6 млрд крон (312 млн євро). Що ж до надходжень від українців-біженців, то у першому кварталі вони склали 7,4 млрд. крон (304 млн. євро), а в другому — 7,6 млрд. крон (312 млн. євро), тобто загальна сума за перше півріччя цього року склала 15 млрд. крон (616 млн. євро).

Міністерство раніше заявило, що витрати йдуть на гуманітарну допомогу, охорону здоров'я, освіту, іноземну допомогу та забезпечення житлом, а доходи держави формуються за рахунок внесків на страхові внески, ПДВ та акцизів, а також прибуткового податку.

Доповнення

Міністерство праці Чехії раніше повідомляло, що доходи від присутності у Чехії українських біженців почали перевищувати витрати, починаючи з третього кварталу 2023 року.

У 2024 році до доходу Чехії від біженців надійшла 24,8 млрд крон (986 млн євро) і виділила як допомогу 15,5 млрд крон. А витрати Чехії на біженців становили 22 млрд крон (904 млн євро).

Загалом з 2022 року біженці внесли до бюджету Чехії на 1,7 млрд крон (70 млн євро) більше, ніж отримали як підтримку.

Замість трьох - десять років: президент Польщі запропонував підвищити вимоги до отримання громадянства