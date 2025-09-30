Украинские беженцы за первое полугодие принесли Чехии доходов вдвое больше, чем государство потратило на соцпомощь

В первой половине 2025 года украинские беженцы принесли бюджету Чехии в форме взносов и налогов 616 млн евро (15 млрд крон). Государственные дотации на гуманитарную помощь, проживание, здравоохранение, образование и другие виды поддержки беженцев составили вдвое меньше – 312 млн евро (7,6 млрд крон). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство труда Чехии.

Детали

Министр труда Мариан Юречка сообщил, что сейчас в Чехии работают 169 тысяч граждан Украины со статусом временной защиты. По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на конец сентября 2025 года статус временной защиты в Чехии получили более 393,8 тысячи беженцев из Украины. Из них около 93 тысяч – дети и подростки в возрасте до 18 лет, а около 17,7 тысяч человек – в возрасте от 65 лет.

Беженцы получают поддержку в особом порядке и не включены в общую систему помощи для населения. Данные свидетельствуют, что беженцы получают меньшую поддержку на одного человека (чем граждане Чехии) - отметил Мариан Юречка.

По данным Минтруда, в первом квартале 2025 года государство выделило на помощь беженцам 3,8 млрд крон (156 млн евро). Столько же было потрачено и во втором квартале. Таким образом, за первое полугодие сумма составила 7,6 млрд крон (312 млн евро). Что касается поступлений от украинцев-беженцев, то в первом квартале они составили 7,4 млрд крон (304 млн евро), а во втором — 7,6 млрд крон (312 млн евро), то есть общая сумма за первое полугодие этого года составила 15 млрд крон (616 млн евро).

Министерство ранее заявило, что расходы идут на гуманитарную помощь, здравоохранение, образование, иностранную помощь и обеспечение жильем, а доходы государства формируются за счет взносов на страховые взносы, НДС и акцизов, а также подоходного налога.

Дополнение

Министерство труда Чехии ранее сообщало, что доходы от присутствия в Чехии украинских беженцев начали превышать расходы, начиная с третьего квартала 2023 года.

В 2024 году в доход Чехии от беженцев поступило 24,8 млрд крон (986 млн евро) и выделено в качестве помощи 15,5 млрд крон. А расходы Чехии на беженцев составили 22 млрд крон (904 млн евро).

В целом с 2022 года беженцы внесли в бюджет Чехии на 1,7 млрд крон (70 млн евро) больше, чем получили в качестве поддержки.

