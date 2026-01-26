Українські банки видали 1,5 млрд грн іпотечних кредитів у листопаді

$43.140.03
50.650.13
ukenru
Ексклюзив
16:43 • 1404 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 9088 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 15210 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 17602 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 31149 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 22880 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 43885 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21787 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40009 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23604 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5.5м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення26 січня, 07:59 • 33139 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами26 січня, 09:18 • 29495 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 35174 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК26 січня, 10:52 • 24836 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 17167 перегляди
Публікації
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 1426 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 31157 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 43891 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 35246 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40012 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 4040 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 4746 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 10660 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 33805 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 33132 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
ChatGPT

Українські банки видали 1,5 млрд грн іпотечних кредитів у листопаді

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У листопаді 2025 року українські банки видали 743 іпотечні кредити на 1,5 млрд грн. Найбільша частка припала на первинний ринок, а лідерами стали Київська та Львівська області.

Українські банки видали 1,5 млрд грн іпотечних кредитів у листопаді

У листопаді 2025 року банки України видали 743 іпотечні кредити на загальну суму 1,5 млрд грн.  Про це повідомляє УНН з посиланням на результати щомісячного опитування банків щодо іпотечного кредитування, оприлюднені НБУ.

Деталі

Зазначається, що найбільша частка іпотечних кредитів припала на первинний ринок нерухомості. У цьому сегменті було надано 434 кредити на суму 910 млн грн. Із них 163 кредити на 319 млн грн оформлено під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

На вторинному ринку нерухомості банки видали 309 кредитів на загальну суму 614 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка становила:

  • 8,14% річних — на первинному ринку;
    • 9,42% річних — на вторинному ринку.

      Якість іпотечного портфеля залишається стабільно високою: частка непрацюючих кредитів становить лише 11%.

      Лідери серед регіонів за обсягами іпотечного кредитування

      У регіональному розрізі найбільші обсяги іпотечного кредитування у листопаді зафіксовано:

      • Київська область — 239 договорів на 521 млн грн (34% загального обсягу);
        • місто Київ — 148 договорів на 343 млн грн;
          • Львівська область — 51 договір на 109 млн грн;
            • Івано-Франківська область — 40 договорів на 75 млн грн;
              • Волинська область — 32 договори на 56 млн грн.

                В опитуванні взяли участь 38 банків, на які припадає понад 95% валового іпотечного портфеля. Про видачу нових іпотечних кредитів у листопаді поінформували 14 банків.

                У Нацбанку нагадали, що Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на посилення ринкових механізмів та підвищення доступності житла.

                Понад 1200 ВПО подали заявки на пільгову іпотеку за новою державною програмою31.12.25, 17:12 • 2769 переглядiв

                Ольга Розгон

                СуспільствоНерухомість
                Нерухомість
                Львівська область
                Івано-Франківська область
                Київська область
                Волинська область
                Національний банк України
                Україна
                Київ