Українські банки видали 1,5 млрд грн іпотечних кредитів у листопаді

У листопаді 2025 року банки України видали 743 іпотечні кредити на загальну суму 1,5 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати щомісячного опитування банків щодо іпотечного кредитування, оприлюднені НБУ.

Деталі

Зазначається, що найбільша частка іпотечних кредитів припала на первинний ринок нерухомості. У цьому сегменті було надано 434 кредити на суму 910 млн грн. Із них 163 кредити на 319 млн грн оформлено під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

На вторинному ринку нерухомості банки видали 309 кредитів на загальну суму 614 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка становила:

8,14% річних — на первинному ринку;

9,42% річних — на вторинному ринку.

Якість іпотечного портфеля залишається стабільно високою: частка непрацюючих кредитів становить лише 11%.

Лідери серед регіонів за обсягами іпотечного кредитування

У регіональному розрізі найбільші обсяги іпотечного кредитування у листопаді зафіксовано:

Київська область — 239 договорів на 521 млн грн (34% загального обсягу);

місто Київ — 148 договорів на 343 млн грн;

Львівська область — 51 договір на 109 млн грн;

Івано-Франківська область — 40 договорів на 75 млн грн;

Волинська область — 32 договори на 56 млн грн.

В опитуванні взяли участь 38 банків, на які припадає понад 95% валового іпотечного портфеля. Про видачу нових іпотечних кредитів у листопаді поінформували 14 банків.

У Нацбанку нагадали, що Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на посилення ринкових механізмів та підвищення доступності житла.

Понад 1200 ВПО подали заявки на пільгову іпотеку за новою державною програмою