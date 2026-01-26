$43.140.03
Украинские банки выдали 1,5 млрд грн ипотечных кредитов в ноябре

Киев • УНН

 • 74 просмотра

В ноябре 2025 года украинские банки выдали 743 ипотечных кредита на 1,5 млрд грн. Наибольшая доля пришлась на первичный рынок, а лидерами стали Киевская и Львовская области.

Украинские банки выдали 1,5 млрд грн ипотечных кредитов в ноябре

В ноябре 2025 года банки Украины выдали 743 ипотечных кредита на общую сумму 1,5 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты ежемесячного опроса банков по ипотечному кредитованию, обнародованные НБУ.

Детали

Отмечается, что наибольшая доля ипотечных кредитов пришлась на первичный рынок недвижимости. В этом сегменте было предоставлено 434 кредита на сумму 910 млн грн. Из них 163 кредита на 319 млн грн оформлены под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.

На вторичном рынке недвижимости банки выдали 309 кредитов на общую сумму 614 млн грн.

Средневзвешенная эффективная ставка составила:

  • 8,14% годовых — на первичном рынке;
    • 9,42% годовых — на вторичном рынке.

      Качество ипотечного портфеля остается стабильно высоким: доля неработающих кредитов составляет всего 11%.

      Лидеры среди регионов по объемам ипотечного кредитования

      В региональном разрезе наибольшие объемы ипотечного кредитования в ноябре зафиксированы:

      • Киевская область — 239 договоров на 521 млн грн (34% общего объема);
        • город Киев — 148 договоров на 343 млн грн;
          • Львовская область — 51 договор на 109 млн грн;
            • Ивано-Франковская область — 40 договоров на 75 млн грн;
              • Волынская область — 32 договора на 56 млн грн.

                В опросе приняли участие 38 банков, на которые приходится более 95% валового ипотечного портфеля. О выдаче новых ипотечных кредитов в ноябре проинформировали 14 банков.

                В Нацбанке напомнили, что Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию развития ипотечного кредитования, направленную на усиление рыночных механизмов и повышение доступности жилья.

                Более 1200 ВПЛ подали заявки на льготную ипотеку по новой государственной программе31.12.25, 17:12 • 2769 просмотров

