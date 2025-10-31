Українська важкоатлетка Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи U23

Українська спортсменка Ольга Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи U23 з важкої атлетики, повідомили у Федерації важкої атлетики України, пише УНН.

Ольга Івженко - абсолютна чемпіонка Європи серед молоді до 23 років у ваговій категорії до 58 кг. Наша неймовірно талановита спортсменка продемонструвала справжню силу духу, незламний характер і блискучу майстерність, упевнено здобувши перемогу з відривом у 21 кг від найближчих суперниць - повідомили у федерації.

Там перелічили результати українки:

ривок — 95 кг;

поштовх — 115 кг;

сума двоборства — 210 кг.

"Це - тріумф не лише Ольги, а й усієї української важкої атлетики! На п’єдесталі перемоги майорів синьо-жовтий прапор України, а під звуки нашого державного гімну серце кожного українця наповнилося гордістю. У такі непрості для країни часи це має особливе, глибоке значення", - наголосили у федерації.

