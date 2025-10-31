$42.080.01
07:20 • 668 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 4648 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 9068 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 36363 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 40396 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 32905 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 63793 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 13013 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27975 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 26745 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Українська важкоатлетка Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи U23

Київ • УНН

 • 510 перегляди

Ольга Івженко здобула перемогу на Чемпіонаті Європи U23 з важкої атлетики у ваговій категорії до 58 кг. Вона показала результат 210 кг у сумі двоборства, випередивши суперниць на 21 кг.

Українська важкоатлетка Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи U23

Українська спортсменка Ольга Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи U23 з важкої атлетики, повідомили у Федерації важкої атлетики України, пише УНН.

Ольга Івженко - абсолютна чемпіонка Європи серед молоді до 23 років у ваговій категорії до 58 кг. Наша неймовірно талановита спортсменка продемонструвала справжню силу духу, незламний характер і блискучу майстерність, упевнено здобувши перемогу з відривом у 21 кг від найближчих суперниць

- повідомили у федерації.

Там перелічили результати українки:

  • ривок — 95 кг;
    • поштовх — 115 кг;
      • сума двоборства — 210 кг.

        "Це - тріумф не лише Ольги, а й усієї української важкої атлетики! На п’єдесталі перемоги майорів синьо-жовтий прапор України, а під звуки нашого державного гімну серце кожного українця наповнилося гордістю. У такі непрості для країни часи це має особливе, глибоке значення", - наголосили у федерації.

        Юлія Шрамко

        Спорт
        Війна в Україні
        Україна