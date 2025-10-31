Украинская тяжелоатлетка Ивженко стала абсолютной чемпионкой Европы U23
Киев • УНН
Ольга Ивженко одержала победу на Чемпионате Европы U23 по тяжелой атлетике в весовой категории до 58 кг. Она показала результат 210 кг в сумме двоеборья, опередив соперниц на 21 кг.
Украинская спортсменка Ольга Ивженко стала абсолютной чемпионкой Европы U23 по тяжелой атлетике, сообщили в Федерации тяжелой атлетики Украины, пишет УНН.
Ольга Ивженко - абсолютная чемпионка Европы среди молодежи до 23 лет в весовой категории до 58 кг. Наша невероятно талантливая спортсменка продемонстрировала настоящую силу духа, несокрушимый характер и блестящее мастерство, уверенно одержав победу с отрывом в 21 кг от ближайших соперниц
Там перечислили результаты украинки:
- рывок — 95 кг;
- толчок — 115 кг;
- сумма двоеборья — 210 кг.
"Это - триумф не только Ольги, но и всей украинской тяжелой атлетики! На пьедестале победы развевался сине-желтый флаг Украины, а под звуки нашего государственного гимна сердце каждого украинца наполнилось гордостью. В такие непростые для страны времена это имеет особое, глубокое значение", - подчеркнули в федерации.
